Una española alucina al recibir la primera factura de la luz en Suiza: “Me parece un chiste”

España y Suiza son dos países europeos, pero también dos realidades muy distintas. Varios españoles que viven en el país helvético mostraron las diferencias tanto a nivel social, una española explicó que Suiza no es un país moderno, y, sobre todo, a nivel económico. Trabajadores españoles de distintos sectores revelaron sus altos sueldos, muy alejados de los que se pueden ganar en España ejerciendo la misma profesión.

Un trabajador de la construcción reveló que cobra lo que serían 6.000 euros con el cambio de moneda y un repartidor de comida a domicilio el equivalente a 4.000 euros. La revelación más contundente la hizo una limpiadora: "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", afirmó. Ella gana 30 euros a la hora con su trabajo. Más allá de números, el más claro fue Ismael, un fisioterapeuta que contó su historia a LA RAZÓN.

En primer lugar explicó su situación en España: "En este mundo los salarios van por convenio la mayoría de las veces y hay poca progresión". Posteriormente, comparó la situación con la oferta que recibió en Suiza: “Es triste, pero cuando a uno le ofrecen condiciones normales y buenas, no se lo cree porque, hablando en plata, está acostumbrado a una mierda”. Los altos sueldos hacen pensar que pueden ser muy altos los gastos y para compararlo, no hay nada mejor que ir a las facturas. Marina, una española que vive en Suiza, compartió en TikTok un vídeo en el que muestra su primera factura de luz en Suiza y es bastante sorprendente.

Así es la factura de la luz en Suiza

"Me ha llegado la factura trimestral de luz y voy a compartir este momento con ustedes", comienza explicando al principio del vídeo. Explica que antes de recibirla estaba atemorizada: "Yo en diciembre me fui solo tres días a España". La factura es de 140,80 francos por los tres meses, lo que con el cambio de moneda son 149,71 euros. La factura es desde el 1 de septiembre al 13 de enero: "Pensaba que eran tres meses, ¿esto está mal no?", afirma. Por tanto, serían menos de 50 euros al mes.

La compara con las facturas españolas: "Yo no he pagado una factura en España en mi vida, pero mi padre sí y se la he enseñado. Me ha dicho que hay meses que ha podido pagar el triple por un mes". En el vídeo muestra su casa y explica que tiene la calefacción puesta de manera permanente. También revela los electrodomésticos que usa de manera habitual: "Uso airfryer, uno tostadora, uso sandwichera, tengo lavavajillas encendido, tengo nevera, tengo congelador, tengo de todo". Revela su reacción al ver la factura por primera vez: "Yo vi eso y me pareció un chiste".

Así es el seguro obligatorio de vivienda en Suiza

"En Suiza se paga todo", revela. Explica que uno de esos pagos es el seguro obligatorio de la casa: "Tuve que estimar el valor de todo los muebles". Sin embargo explica que tiene un gran beneficio: "Se incluye cualquier tipo de desastre natural que se pueda llevar tu casa como un incendio". Al final del vídeo detalló más el funcionamiento: "Se paga cada seis meses". Explica que le han reducido el coste: "Son 54 cada seis meses por un valor estimado en la casa de más de diez mil euros". También indica que ese precio varía: "Nos lo han reducido porque han considerado que la climatología ha cambiado y no hay tantos desastres naturales". Concluyó el vídeo pidiendo la opinión y recalcando la suya: "Es un chiste de factura". Durante el mismo indicó que la calefacción y el agua van incluidos en el alquiler.