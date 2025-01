Una joven que vive en Suiza alerta sobre la trampa en la que caen los españoles: "Empiezas a tener ahorros..."

Cada vez son más los españoles que se atreven a compartir su experiencia en países extranjeros en redes sociales. Uno de los más frecuentados o compartidos por las personas de nuestro país es Suiza. El país helvético cuenta con un aspecto que desde aquí llama considerablemente la atención: los altos sueldos. Es totalmente cierto que estos salarios van de la mano con un mayor coste de vida, pero según explican varios de los españoles allí, suele compensar.

Los testimonios de las personas que viven allí hacen de Suiza algo, como mínimo, tentador. Un trabajador de la construcción reveló que cobra lo que serían 6.000 euros con el cambio de moneda y un repartidor de comida a domicilio el equivalente a 4.000 euros. La revelación más contundente la hizo una limpiadora: "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", afirmó. Ella gana 30 euros a la hora con su trabajo.

Como en la vida, pocas cosas son tan bonitas como pueden parecer con la primera impresión. Ismael, un sanitario español que vive ahí comenzó a lanzar la voz de alarma para los que se creen que el dinero cae del cielo: "En redes sociales se muestra que vivir en Suiza es poco más que estar en las montañas, rodeado de paisajes preciosos, comiendo fondue, esquiando y ganando cantidades ingentes de dinero casi sin esfuerzo, lo cual no puede estar más alejado de la realidad". Sí es cierto que los españoles acumulan más dinero del habitual en nuestro país.

Los españoles miran hasta el último franco al llegar a Suiza

Como se mencionó previamente, los precios son más caros en Suiza, lo que hace recortar gastos en un inicio a las personas de nuestro país, según explicó Daniela, una española que vive en Suiza, en TikTok: "Cuando llegamos todo nos parece súper caro, en el supermercado, en las tiendas, todo".

Esto provoca una reacción inmediata en los españoles: "Tu cuando llegas eres un rata, yo cuando llegué era súper rata, intentando comprar esto porque me sale 50 céntimos más barato... haciendo la trápala cuando al final la diferencia son 20 o 30 francos, que es una hora o una hora y media de trabajo". Explica que se dio cuenta que todo tiene un límite: "Valoro el dinero, pero no hay que pasarse de rata".

La trampa suiza para los españoles

"La cuestión es cuando pasan los meses y empiezas a tener más dinero ahorrado...", comentó Daniela en el vídeo para introducir lo que ella denomina como "la trampa suiza" para los españoles, foco principal de su vídeo. "Empiezas a tener más capacidad económica y te comienzas a acomodar", describe como el inicio de toda la situación. Esta provoca que empiecen los caprichos: "Empiezas a permitirte esto y lo otro, sobre todo si eres joven y nunca te han enseñado a ser responsable con el dinero".

Esto les ocurre a los españoles que caen en "la trampa suiza"

"Si caes en la trampa, pasa un año y medio y has pasado de tener 8.000 pavos ahorrados a no tener ni un solo euro", revela esta joven española. También explica que la situación puede ser peor: "Capaz de hasta tener deudas". Según afirma, esto no es algo aislado: "A mucha gente le pasa, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. He visto que le ha pasado a un montón de gente". Daniela alerta: "Mucho cuidado y mucho autocontrol con el dinero".

La compra online, motivo de estas pérdidas

La española explicó algunos de los lujos que se empiezan a permitir poco a poco: "Te compras maquillaje, un bolso...". Aunque alerta de que el principal motivo que puede afectar es comprar en una conocida página de ropa online especialmente barata: "Tú lo ves y dices... con 200 pavos yo hago... y te compras millones de cosas".

La solución para no quedarte sin ahorros

Daniela propone una solución en su vídeo: "Tener las cosas claras, saber cuánto quieres ahorrar". Explica cómo afrontar eso en el día a día: "Todos los meses hay que ponerse una meta, una disciplina, yo todos los meses ahorro tanto". Pide que se haga siempre salvo una excepción: "Si no lo haces que sea porque te han puesto una multa o le has tenido que mandar dinero a tus padres".