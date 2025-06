Una española explica las diferencias entre la enfermería en Noruega y en España: "Te obligan a parar"

La enfermería es un aspecto básico de la sanidad. La función de los enfermeros es realizar valoraciones, diagnósticos enfermeros, administrar cuidados y tratamientos, además de realizar promoción de la salud y prevención de enfermedades en centros de salud, hospitales públicos o privados, atención extrahospitalaria, centros sociosanitarios y otros espacios como colegios, empresas, laboratorios, entre otras muchas cosas.

En España estamos acostumbrados a encontrarlos en muchos sitios como los que se mencionan. Sin embargo, la forma de desarrollar sus funciones no es exactamente igual en todos los lugares. Puede variar incluso entre comunidades autónomas, pero sobre todo lo hace entre países. Para mostrar las diferencias reales, Clara Blas, una española que trabaja como enfermera en Noruega, subió un vídeo explicativo que ya suma 1,4 millones de reproducciones.

Las principales diferencias entre la enfermería en España y Noruega

Al iniciar el vídeo, lanza una serie de preguntas que realmente sirven como información sobre su función allí: "¿Sabías que en Noruega las enfermeras no suelen llevar pacientes?". Menciona una información que muestra cómo se trabaja allí: "Noruega apuesta por una enfermería más estratégica en residencias: sin pacientes fijos y mayor autonomía". También lanza otra pregunta relacionada con el descanso: "¿Sabías que te obligan a parar por ley a comer?".

Las tareas tampoco son exactamente iguales: "Una de las diferencias es que realizamos muchas actividades administrativas, por ejemplo, somos las encargadas de hacer pedidos para rellenar el almacén. Desde la medicación hasta las sábanas para la cama". Su labor no se queda ahí: "Cuando nos lo traen, también nos encargamos de colocarlo en su sitio".

El móvil, herramienta fundamental

"El teléfono es nuestra principal herramienta de trabajo", afirma Clara. Explica el motivo: "En vez de ir sala por sala, tienes un teléfono de trabajo y si necesitas ayuda te llaman". A ella le gusta más esta forma de ejercer: "Así puedes trabajar de forma más ordenada y priorizar mejor tu tiempo". Da más detalles sobre su trabajo: "Aquí los auxiliares que tienen un curso de mediación suelen ser los responsables de darla y no como en España que tienes cuatro o cinco rondas por turno".

Más detalles sobre el descanso

"Te obligan por ley a tener pausas obligatorias para comer", revela. No se puede comer mientras se trabaja. "Pueden llegar a ser incluso de una hora y media", explica. Clara también explica lo siguiente sobre llevar a los pacientes: "Aunque la enfermera no suele llevar pacientes también hay turnos en los que te los pueden asignar". Sin embargo, no es igual que en España: "La carga de trabajo es mucho menor ya que llevas de uno hasta cinco pacientes". "Esas fueron las cosas que más me llamaron a mí la atención", concluye.

La gran mayoría de la población sí apoya la prescripción enfermera

El conflicto entre médicos y enfermeras por la prescripción de medicamentos parece una cuestión superada por la población de nuestro país. Buena prueba de ello es que la sociedad apoya de forma mayoritaria que enfermeras y enfermeros prescriban medicamentos en el ámbito de sus competencias, soliciten pruebas diagnósticas o atiendan urgencias de carácter leve.

Así se desprende de una encuesta demoscópica sobre el trabajo de los más de 350.000 profesionales de Enfermeríade nuestro país que ha hecho pública hoy el Consejo General de Enfermería (CGE). Como refleja el estudio, más del 95% de los 2.000 ciudadanos encuestados defiende que la Administración equipare a las enfermeras con otras profesiones con estudios de Grado similares, es decir, que se encuadren en el grupo A1 o el equivalente que se instaure tras la prevista reforma del Estatuto Marco.