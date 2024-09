Esta es la desconocida palabra que dicha a diario refuerza la autoestima

Se trata de un simple monosílabo que, aunque fácil de pronunciar, resulta sumamente difícil de decir para muchas personas. Según los expertos, utilizamos esta palabra mucho menos de lo que deberíamos, lo que afecta negativamente nuestra salud mental y bienestar emocional, nos cohibe de establecer límites claros en nuestras interacciones con los demás.

Decir "no", es algo que muchas personas encuentran difícil. Esta incapacidad para rechazar peticiones o demandas puede tener profundas consecuencias en la autoestima y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Según la psicóloga Natalia Franco, existen señales que indican que no estamos utilizando el "no" de manera adecuada. Una de ellas es cuando quitamos importancia a nuestras decisiones con frases como "no importa" o "me da igual", aun cuando nos sentimos incómodos.

¿Por qué tenemos miedo de decir no?

A veces decir "no", conlleva a una sensación de enfado, decepción o culpa, reflejo de la lucha interna entre lo que queremos y lo que terminamos haciendo por complacencia o por miedo a la confrontación. Muchas personas creen que al negar una solicitud, dañarán sus relaciones personales o profesionales, generando tensiones que prefieren evitar.

Usualmente, la baja autoestima juega un papel importante, ya que las personas que no valoran suficientemente sus propios deseos tienden a sacrificar sus necesidades por complacer a otros. El miedo a decepcionar o a ser juzgados de manera negativa alimenta este comportamiento. Por otro lado, muchos han crecido en entornos donde se fomenta el sacrificio personal y la complacencia como valores positivos, reforzando la dificultad para establecer límites.

Cómo recuperar el control sobre las decisiones que tomamos

En metafísica, se cree que cada individuo tiene una esencia o un yo interior que busca expresarse de manera genuina, alineándose con los deseos profundos y el propósito de vida. Cuando una persona no establece límites claros o no afirma su propio espacio, se produce una desconexión entre el yo interior y el mundo exterior, lo que genera un desequilibrio energético y emocional.

Este desequilibrio, desde una visión metafísica, no solo afecta el cuerpo físico o mental, sino también los cuerpos energéticos y espirituales. Decir "no" es un acto de afirmación de la propia identidad y del poder personal. Cuando decimos "no", estamos reconociendo y validando nuestras propias necesidades, deseos y límites, lo que nos permite priorizarnos. Este simple acto de negarse a hacer algo que no queremos, o que va en contra de nuestros intereses, envía un mensaje claro a nuestro subconsciente de que nuestras opiniones y sentimientos son importantes.

Decir "no" ayuda a evitar el agotamiento emocional y físico que puede surgir de asumir demasiadas responsabilidades o compromisos que no deseamos. Al establecer límites claros, nos protegemos de la sobrecarga y mantenemos un equilibrio saludable en nuestras relaciones y actividades diarias.