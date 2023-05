Esta ilusión óptica te mostrará qué rasgo de tu personalidad es el más dominante

El cerebro humano típico procesa alrededor de 6.200 pensamientos al día. Con un poco de matemáticas, deduciremos que cada 14 segundos -aproximadamente- se nos pasa una nueva idea por la cabeza. Para manejar esta ingente cantidad de información, el cerebro tiene que filtrar de alguna manera aquellos datos que son más relevantes para él. Y uno de los criterios que hacen de tamiz es nuestra personalidad.

Cada persona es un mundo. Y no todos percibimos el mundo de la misma forma. Por eso, cuando nos enfrentamos a una ilusión óptica, en la que existe una maraña de información y en la que es difícil discernir cualquier cosa con claridad, colocamos a nuestro cerebro en el reto de elegir qué imagen priorizar. Es decir, que la primera imagen que ves tiene mucho que decir sobre quiénes somos.

Y tú, ¿Qué figura viste primero?

Es lo que ocurre con esta ilusión óptica, que está formada -a su vez- por otros dos dibujos. Lo único que tienes que hacer es observar la imagen con más o menos atención y quedarte con la figura que hayas sido capaz de distinguir en primer lugar o con la que más te haya llamado la atención.

Esta ilusión óptica te mostrará un rasgo dominante de tu personalidad Dominio Público

Al parecer, la imagen que más poder tenga sobre ti podrá decir mucho sobre algunos rasgos de tu personalidad. Evidentemente, este tipo de “análisis” no es fiable bajo ningún estándar científico y no puede interpretarse como una respuesta definitiva o absoluta. Pero siempre es divertido participar... y quizás podamos descubrir algo que no sabíamos de nosotros mismos:

Si la figura que más te ha llamado la atención es la de la calavera es porque eres una persona creativa Es muy probable que seas el tipo de persona que da rienda suelta a su imaginación y sueles creer mucho en tu intuición. De hecho, dejas que la espontaneidad maneje gran parte de tu vida. Con las relaciones sociales, siempre destacas por tu autenticidad.

También es posible que lo que más te haya llamado la atención sea el caracol. Si este es tu caso, eres una persona hábil para relacionarte con los demás. Tu talento para las relaciones sociales y para agradar están a otro nivel. Eres perceptivo y seductor, lo que puede abrirte muchas puertas tanto en tu vida profesional como en tu vida privada.

Y si la imagen que más te llamó la atención fue el mapa, es porque lo tuyo es la lógica. Cuando miras al mundo, lo haces con optimismo porque donde otros ven problemas demasiado grandes tú ves retos y preguntas que deseas resolver. Eres pura curiosidad y cuando algo te intriga o te apasiona, puedes volcarte en ello por entero.