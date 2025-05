Un estadounidense desata la polémica por su opinión sobre el jamón ibérico y la gastronomía española: "Huele a comida de..."

Si de algo nos podemos enorgullecer de nuestro país, además del clima benevolente con el ciudadano y la infinidad de parajes hermosos que nos brinda la madre naturaleza, es de la gastronomía característica de España. Esta afirmación no es fruto del azar y tanto a nivel profesional como social ha sido sustentada durante años por los paladares más exquisitos. Los múltiples premios que residen en nuestros restaurantes abalan la calidad de nuestro repertorio culinario. Cada zona contenida en la península ibérica cuenta con sus encantos propios en este ámbito y esto, con el paso de los años, se ha visto reflejado en el apartado turístico.

Uno de los principales intereses de quienes deciden visitar el territorio nacional es para desmitificar la leyenda que existe sobre la riqueza de nuestra comida. En la mayoría de casos la contestación a este acto suele ser positiva y, en pocas palabras, gran parte de los turistas que regresan a su cuidad natal lo hacen con una paquete de jamón debajo del brazo. Por el contrario, este tema también suscita cierto conflicto con aquellos que menosprecian esta parte de la cultura española. Por malas decisiones, la visita de lugares inadecuados o, simplemente, por las costumbres del turista, esta cocina no casa con sus gustos.

El tiktoker que desata la polémica con la comida española

Tommy Winkler, apodado en sus redes como The Food Guy, subió recientemente un video en el que realizaba una cata de los principales platos de la gastronomía de España. Entre ellos se encuentran algunos clásicos salados como la tortilla, el arroz o las croquetas culminando con los churros con chocolate como postre. No obstante, la controversia de todo el vídeo nace de la degustación del jamón en el que emitió un comentario desafortunado que hirió las sensibilidades de muchos internautas. Asimismo, a lo largo del documento puntúa todos y cada una de las comidas.

Entrando en materia, en el video se aprecia la habitación en la que se lleva a cabo la prueba de los alimentos y el recipiente en el que parecen estar, es decir, la comida proviene de un delivery, lo cual ya refleja ciertas dudas. Respecto a la paella "marinera", tal y como él indica, asegura que tiene un toque "picante" y sabe como el océano, tras comer una cucharada con un langostino con cáscara incluida. La calificación del plato es de 8,3 sobre 10. Respecto a la tortilla española, de apariencia rocosa, el autor asegura que le gusta el plato y le otorga un 8,7.

Más platos españoles: croquetas, patatas bravas,...

Las patatas bravas que ha comprado nuestro protagonista del día de hoy no tienen buena cara. Están contenidas en un recipiente para conservar el calor y con la salsa separada en un envase adicional. Finalmente se convirtió en uno de sus grandes favoritos con una valoración de 8,4 puntos. La degustación de las croquetas, en este caso de jamón ibérico, con una apariencia densa en su interior, comenzó con el siguiente comentario: "Crujiente por fuera y cremoso por dentro", sentenció agregando un 7,9 como nota final. Y el postre de la velada fue el gran favorito de la noche para el americano, quien otorgó un 9,2, siendo la mayor calificación de todo el video.

La cata del jamón ibérico: un comentario desafortunado

El punto clave que desato la controversia con respecto a las impresiones de sus seguidores fue con la valoración del jamón ibérico, el que muchos consideran como el plato insignia del a gastronomía española. El estadounidense emitió una nota de seis sobre diez, siendo la comida menos agraciada de toda la publicación. Pero lo que verdaderamente indignó a los españoles fue el comentario que llevó a cabo: "Huele a comida de perro", afirmó.

En consecuencia de esto, los comentarios no tardaron en aparecer y alguno de los más populares destacan por su opinión y el humor empleado para reflejarla. "Jamón 6 de 10, me meten preso, a mí me meten preso como opine", indica un internauta. Otro de los más impactante fue el siguiente: "Le acaba de poner un 6 al jamón ibérico y eso en mi pueblo es querer movida". Otros quedaron alucinados con la forma de comer el langostino: "¿Se ha comida la gamba con cáscara?", pregunta con un emoji adicional.