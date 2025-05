Una estadounidense recomienda viajar de vacaciones a esta ciudad de España: “Evitaría Barcelona y Madrid”

Madrid y Barcelona siempre están en el foco respecto a otras ciudades españolas. Su gran cantidad de población, la política y el fútbol colocan a ambas en el centro de todas las miradas constantemente, algo que se acentúa por su constante enfrentamiento. Sin embargo, como bien es sabido, España es mucho más que estas dos grandes potencias, que también son únicas y maravillosas, pero el país no se queda ahí. Hay otros lugares especiales y muchos ni siquiera se conocen.

Otras ciudades si son de mayor tamaño y también captan parte de la atención, tanto en el norte como en el sur, incluso de los extranjeros. Esto se puede ver cada vez más con las redes sociales, ya que los que vienen a España suben contenido sobre ello. Una de las afirmaciones más claras las ha hecho Jade, mediante un vídeo en TikTok. Ella es una estadounidense que lleva un tiempo en nuestro país y ha recomendado a aquellos turistas que quieran venir de vacaciones la ciudad ideal para ella y a las que no iría.

Esta es la ciudad española que recomienda una estadounidense

"Si estuviera planeando venir a España de vacaciones este año evitaría Barcelona y Madrid", comienza diciendo de forma contundente. Posteriormente, comienza a explicar sus razones de este rechazo y revela su recomendación: "Porque Murcia es una joya escondida de la que nadie habla". Para ella, esta ciudad al sureste de la Península es la mejor opción. "Tiene algo para todos", añade. Se refiere a las diferentes cosas que se pueden hacer: "Tienes caminatas, tienes puertos en las playas, tienes calas, honestamente tiene mucho".

También saca a la palestra otras actividades para los más valientes: "Puedes hacer rafting, para no olvidar". Y no olvida uno de los puntos clave de España y que tampoco decepciona en Murcia, la gastronomía. La define de la siguiente manera: "La comida es increíble, tienen cocina local y bebidas locales como marineras". También tiene otro tipo de comidas: "Asiáticos". Insiste a sus seguidores: "Tienes que venir y probarlo". Concluye con lo mismo que empezó: "Si yo fuera tú, no reservaría el viaje a Barcelona o Madrid, me dirigiría a Murcia este año".

Murcia tiene de todo... incluso el apagón

Esa afirmación la hizo en el vídeo, pero también la demostró en otros. La joven norteamericana subió 30 vídeos realizando un curioso reto: "30 días, 30 actividades". En todas ellas hacia cosas típicas de España, aunque algunas eran muy sorprendentes. Algunos vídeos son comiendo productos típicos y otros acudiendo a lugares históricos de la Región. También comentó completamente alucinada el apagón: "Nunca he experimentado algo así".

"Como todos estaban tan relajados, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando", comenta, incluyendo la reacción de los españoles. Revela lo que hizo en el apagón: "Fuimos a Mercadona para conseguir algo de comida". Como a la mayoría, tampoco tenía cobertura, aunque le dejó hablar con una persona: "Solo pude hablar con un amigo que está en Canadá". Su valoración final fue llamativa: "Siento que si hubiera ocurrido en otro lugar la gente estaría estresada, pero los españoles simplemente dicen 'vamos a tomar un café, disfrutarlo y ver a la familia'. Realmente solo piensas en que no puedes cocinar".