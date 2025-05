Una estadounidense que vive en Madrid se sorprende al probar el cocido madrileño: "No es como un caldo de pollo"

Cuando los turistas extranjeros visitan España, la mayoría de ellos vienen en busca de fiesta, siesta y mucha cerveza. La 'búsqueda' se puede ampliar si se incluye la gastronomía española, como las croquetas de jamón, la tortilla de patata, aceitunas o patatas bravas. Sin embargo, si viajamos a Madrid, la lista aumenta con el mítico bocadillo de calamares y el cocido madrileño.

Más allá del buen vivir, mucha gente viaja por motivos de trabajo o buscando un nuevo país donde vivir. Este es el caso de una influencer estadounidense, Rachel Anne, que tras seis años viviendo en España, por fin ha probado uno de los platos más castizos y sí, se trata del cocido.

Aunque la capital cuenta con numerosos restaurantes y tabernas que sirven este manjar en forma de menú y precio cerrado, la estadounidense lo ha hecho en uno de los locales galardonados con el Premio a la mejor Sopa de Cocido en 2022. Se encuentra en pleno centro y tiene uno de los mejores cocidos de la capital.

Comer cocido madrileño por primera vez

A través de un vídeo en YouTube, Rachel Anne (@RachelAnne_) muestra a sus seguidores su experiencia probando cocido por primera vez. Al no ser madrileña, la influencer ha pedido consejo a Kino Jerez (@kinojerez), el creador de contenido que prueba diferentes restaurantes. Como experto, visitaron el restaurante Malacatín en la Calle de La Ruda, 5.

"Esto es el Madrid auténtico, el Madrid profundo. Es increíble", comenta nada más entrar al local. Se trata de un restaurante centenario declarado patrimonio de interés cultural en 2021, que mantiene su estética de los inicios. Tras sentarse en la mesa, llega el momento del cocido, acompañado de varios encurtidos y unas piparras. "Es una locura la cantidad de cosas que nos han traído", afirma la chica.

Aunque explica que a mucha gente le gusta mezclar el caldo con los garbanzos, ella por el momento solo se atrevió a probarlos por separado. "Tiene un sabor supermarcado, no es para nada como un caldo de pollo. No me convencía, pero está riquísimo. Menos mal que venía con hambre", comentaba al probar el cocido madrileño.

Así es el cocido en Malacatín: platos y precio

En Malacatín, el cocido se sirve en tres vuelcos, aunque si el comensal lo prefiere pueden servir el cocido al completo en un solo pase. Primero su sopa de fideos, con un potente sabor y color. Le siguen los garbanzos y el repollo y, para terminar, las carnes. Sin embargo, el punto y final llega con un pollo entero y una deliciosa salsa de tomate con comino.

Aunque su receta es su tesoro mejor guardado, un factor clave está en la cocción. Nueve ollas confeccionan los caldos durante cinco horas para lograr el sabor y aroma que le caracteriza. El precio del cocido completo es de 25 euros por persona, sin incluir la bebida. Para los más perezosos, Malacatín cuenta con servicio a domicilio a través de su página web, donde te llevan el cocido a casa.

La comparación de Acción de Gracias y el cocido

Al final del vídeo, tras probar el plato madrileño y tener ese momento de sobremesa que tanto destaca en comparación a Estados Unidos, Rachel Anne se ha lanzado a comparar los platos de Acción de Gracias con el cocido madrileño. "Nosotros también mezclamos varios alimentos en el mismo plato, porque funcionan muy bien", comenta la influencer.

Para ella, la clave está en la mezcla de sabores y unir todos los platos en uno. Sin embargo, podemos decir que el cocido va más allá de eso, ya que tanto junto como separado, está igual de bueno.