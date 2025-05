Una española revela el motivo por el que los estadounidenses vienen a vivir a España: “¿Quién no querría...?”

Cada país tiene sus particularidades, por muchos puntos en común que pueda haber entre algunos. Sin embargo, otras cosas son totalmente opuestas ya sea tanto a nivel de estilo de vida, forma de pensar o incluso de derechos. Cada nación tiene unas costumbres adoptadas y no es sencillo salir de ahí al salir del país. El mejor ejemplo de esto es una estadounidense que alucinaba con las costumbres españolas, reflejando el gran choque cultural con el país americano.

En su punto de mira puso varias cuestiones principales. La primera era la venta de medicamentos, ya que allí algunos básicos se pueden adquirir en los supermercados, sin necesidad de acudir a las farmacias como en España. El resto estaban relacionadas con los horarios, mostrando su sorpresa por el cierre de pequeños negocios tanto en verano por vacaciones como después de comer para descansar o la siesta. Pese a esas diferencias, muchos están deseando venir a España y, cuando lo hacen, les encanta. Mariona, una española que vive en Estados Unidos, desvela el motivo por el que muchos estadounidenses vienen a vivir a España.

Este es el motivo por el que los estadounidenses quieren vivir en España

Su reflexión llegó tras lo siguiente: "Me apareció una noticia en mi móvil esta mañana de que muchos estadounidenses se han ido a vivir a España". Mariona se puso a investigar y llegó a esta conclusión: "Sí, pero hay truco". El motivo que explica es el siguiente: "Se van a vivir a España con sueldos estadounidenses". Explica que cualquiera estaría encantado: "Entonces obviamente que se van a vivir a España porque si tu cobras en Estados Unidos con los salarios que hay y pagas vida en España, que para ellos en dinero es ridículo, yo también lo haría".

Según ella, no es tan bonito como parece: "No es que se hayan mudado a España porque lo elijan como el país donde cobrar, donde tributar y todo eso, no". Afirma el motivo real de que lo escogen: "Eligen España porque es un país de vida en el que pueden tener una calidad de vida increíble con sueldos estadounidenses". Lanza una pregunta: "¿Quién no querría vivir en España con el sueldo de Estados Unidos?".

Los salarios, el mayor problema de España

Según ella, los salarios es el gran punto en contra en España: "Es lo único que nos falta, junto con otras pequeñas cositas que hay por ahí". Pide lo siguiente: "¿No nos podemos plantear en España que los sueldos están bajísimos?". Lo compara con el nivel de vida, explicando que el ingreso y el gasto es similar: "El margen es tan pequeño que no te da para nada extra". Concluye de forma contundente: "No nos eligen porque tengamos las mejores ofertas de trabajo y los mejores sueldos, nos eligen porque tenemos una calidad de vida increíble, pero con unos sueldos... ¿vosotros no lo haríais?"

La limpieza, otro punto a favor

Un tiktoker muestra su asombro ante lo que considera un rasgo característico no solo de Madrid, sino de toda España: la pulcritud de sus espacios públicos. "Está todo súper limpio, no he visto todavía ni un ratón ni una rata", indica. Para él, la explicación es clara: "Limpian las calles todos los días, por eso no hay ni una rata".

Además de la limpieza urbana, el creador de contenido destaca otro aspecto que le ha llamado la atención: la escasa presencia de personas sin hogar en comparación con su país de origen. "En Estados Unidos ves una persona sin hogar en cada manzana, es una locura", señala.