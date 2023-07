Estas son las averías más comunes en el hogar

Nuestra casa, como cualquier otra edificación, sufre desgaste con el tiempo. La degradación de los diferentes materiales con los que está construida la vivienda, el uso cotidiano y el impacto del clima, así como los cambios de temperatura, humedad y presión atmosférica, contribuyen a la aparición de muchos problemas tanto en los electrodomésticos, como en la instalación y la construcción. La única forma que tenemos de luchar contra esta constante es mediante un mantenimiento diligente y continuo.

Si cuidamos de nuestra casa, evitaremos muchas averías y problemas innecesarios. Sin embargo, esto no siempre será suficiente. Aun con el mejor mantenimiento y con la mejor construcción, no podremos evitar tener que hacer alguna que otra reparación en nuestro hogar. Por eso, es importante conocer -al menos- las averías y las reparaciones más comunes. Eso te ayudará a resolverlas antes y a prevenir muchos perjuicios en tu vivienda.

Los materiales de construcción están vivos y reaccionan a los estímulos a los que están expuestos | Fuente: Dreamstime / James Steidi James Steidl Dreamstime

De acuerdo con la empresa de seguros Mapfre, estas son las reparaciones más comunes en el hogar:

¿Cuáles son las reparaciones más frecuentes?

Los electrodomésticos

Los consumidores están cansados de la obsolescencia programada y la limitada duración de los productos que compran. La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda fijarse en la marca para adquirir electrodomésticos duraderos, ya que las marcas son una garantía en contra de la incertidumbre y existen incentivos para que los negocios mantengan su calidad cuando la reputación de su propia marca está en juego.

Cortes de luz

A todos nos ha pasado el estar en casa tranquilamente y que salte el diferencial, dejándonos sin luz. Esto suele suceder porque ha habido un exceso de potencia y se soluciona levantando de nuevo el diferencial. Sin embargo, también puede darse el caso de que la luz no vuelva al levantar el diferencial. Esto puede suceder porque unelectrodoméstico está creando el problema, por lo que tendremos que desconectar y conectar los últimos aparatos que enchufamos… o puede suceder porque haya un problema más grave con la instalación eléctrica. Es habitual que se deba a un cable mal aislado que acabe repercutiendo en toda la red eléctrica, pero si no sabes lo que haces, lo mejor es que no lo toques en absoluto. Los problemas relacionados con la electricidad pueden ser bastante peliagudos y peligrosos si no tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios. Por eso, lo mejor que puedes hacer es llamar a un electricista.

Fugas y filtraciones

Fugas de agua en las tuberías, grietas en en los muros o incluso filtraciones desde el techo pueden dar lugar a humedades o goteras, que son dos de los percances más comunes en el hogar. Los problemas de agua se potencian aún más durante los meses de invierno debido al cambio de temperatura, a la lluvia, el viento y la humedad exterior. Dependiendo de la gravedad y el foco de la avería, podemos estar hablando de un desembolso bastante considerable en la reparación.

El aumento de precipitaciones propio de esta estación hace que los problemas de humedades en los hogares se acrecienten en otoño / Dreamstime larazon

Arreglar una persiana

Las persianas son muy importantes en los hogares españoles. Estamos tan acostumbrados a ellas que sería difícil para nosotros renunciar al control que nos dan sobre la temperatura y la luz dentro de nuestras casas. Sin embargo, las persianas pueden dar muchos dolores de cabeza. Si no las tratamos con respeto, vamos a tener que cambiarlas. Y no es barato. Por eso, lo mejor que podemos hacer es, primero, comprar persianas de buena calidad, y segundo, ser delicados a la hora de abrirlas y cerrarlas.

Cambiar cerraduras

De acuerdo con lo que explican desde el blog de Mapfre, el cambio de las cerraduras del hogar es una tarea más común de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Desafortunadamente, uno de los motivos más comunes es el robo (o el intento de robo), aunque también puede ser necesario cambiar las cerraduras en caso de extravío de las llaves.