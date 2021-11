¿Cubre el seguro del hogar la reparación de electrodomésticos?

Quedarse sin lavadora, frigorífico, secadora o lavavajillas por un fallo trastocan nuestro rutina y nuestra cuenta bancaria. En esas situaciones, una reparación rápida y poco costosa es lo que necesitan todos los usuarios. Lo que no saben muchos de ellos es que la póliza de su seguro de hogar puede cubrir estas averías si así lo detalla. Tan importante es esta maquinaría en los hogares, que según el último estudio de Allianz Partners el 97% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar su póliza, si eso significara que sus electrodomésticos están cubiertos en caso de necesitar una reparación.

La aseguradora ha detectado un enorme desconocimiento de muchos de los usuarios sobre los servicios de reparación, ya incluidos en su póliza. El 77% de los encuestados indica que al menos uno de sus electrodomésticos, se ha averiado en los tres últimos años. El más común ha sido la lavadora (44%), seguida del frigorífico (25%) y el lavavajillas (21%). Mientras que los menos comunes fueron los equipos de música (1,4%) y las consolas de videojuegos (2,9%). De los encuestados que han tenido que reparar algún electrodoméstico, el 56% dice haberse hecho cargo de los gastos, mientras que el 31% ha sido cubierto parcialmente por su póliza, y solo un 14% ha disfrutado de la cobertura total de su seguro.

¿Qué cubre el seguro?

Normalmente las pólizas que incluyen reparación de electrodomésticos, cubren averías mecánicas, eléctricas y electrónicas en los principales aparatos (frigoríficos, lavadora, secadora, lavavajillas, horno, vitrocerámica y aire acondicionado, entre otros). Cuando se trata de problemas relacionados con la electricidad, como puede ser una subida de tensión, lo habitual es que el seguro del hogar asuma el coste de la reparación o abone el precio del aparato si arreglarlo cuesta más que comprar uno nuevo. Al ampliar el seguro del hogar básico, se suelen incluir una serie de coberturas relacionadas con la reparación de electrodomésticos bajo una serie de condiciones, como que estén fuera de garantía, hasta un determinado coste, por un número de veces al año y con compromiso de asistencia en un periodo de tiempo concreto. Todos estos detalles dependerán de cada póliza y de cada compañía aseguradora.

No obstante, pese a que muchas pólizas del hogar incluyen esta cobertura, hasta un 36% de los encuestados, que ya había experimentado alguna avería en sus electrodomésticos, no sabía si podría haber recurrido a su seguro para repararlo. Entre aquellos a los que no se les ha estropeado ningún electrodoméstico hasta la fecha, el 53% afirma no saber si el seguro de hogar puede cubrir la reparación. Además, en el momento de la contratación del seguro de hogar, el 49% de los clientes no sabía que la póliza incluía la reparación de electrodomésticos en sus servicios.

El 92% de los encuestados valora positivamente que su seguro incluya reparación de electrodomésticos entre sus servicios y del 97% que estarían dispuestos a cambiar su póliza para que cuente con esta cobertura. Del total, el 15% estaría dispuesto a pagar hasta un 15% más, y el 38% hasta un 10% más por incluir el servicio de reparación de electrodomésticos en su póliza de hogar.

Allianz Partners explica que los productos de extensión de garantías con coberturas por accidentes están diseñados especialmente para aparatos domésticos, siendo la respuesta más completa ante esta necesidad del consumidor de hoy.