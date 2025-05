Estas son las frases favoritas de los narcisistas para hacerte daño: la última te sorprenderá

Como si fuera un fenómeno cada vez más común, los narcisistas parecen multiplicarse en nuestra vida diaria. Estas personas, que destacan por tener una autoestima inflada, una necesidad constante de admiración y una alarmante falta de empatía, suelen mostrarse encantadores al principio, pero no tardan en revelar comportamientos manipuladores, actitudes egocéntricas y una obsesión por mantener su imagen por encima de todo, incluso si eso implica pasar por encima de los demás.

Tratar con alguien así no solo es difícil, sino que puede volverse emocionalmente frustrante y contraproducente. Los narcisistas tienden a monopolizar las conversaciones, minimizar las emociones ajenas y reaccionar con hostilidad ante cualquier crítica.

Tanto es así, que de hecho Cortney S. Warren, una psicóloga de la Universidad de Harvard, llegó a asegurar en una entrevista con la CNBC que estas personas "pueden hacerte sentir ignorado, criticado o invisible", por lo que dialogar con ellos es un reto que exige tener las ideas claras.

Las siete frases favoritas de los narcisistas para hacerte daño

De esta manera, la psicóloga de la Universidad de Harvard, Cortney S. Warren, detalló en la misma entrevista cuáles son algunas de las frases más comunes de los narcisistas con las que buscan hacer daño a la otra persona. Y la realidad es que son tan comunes que seguramente reconozcas alguna de ellas.

"Tienes suerte de que me importe".

"Nadie querría estar contigo".

"Me necesitas".

"Mis sentimientos son más importantes" o "Te equivocas al sentirte así".

"¿Por qué hablas con esa persona? Es un idiota".

"Si te grité, es tu culpa" o "Si no hubieras hecho eso, no estaría enojado".

"No tengo tiempo para esto".

Cómo responder a un narcisista

Responder a un narcisista requiere más estrategia que confrontación directa, ya que estas personas suelen interpretar las críticas como ataques personales y reaccionar con ira o desprecio. Por eso, en lugar de intentar ganar una discusión, lo más eficaz es mantener la calma, usar un lenguaje neutral y fijar límites claros. No se trata de ceder, sino de no alimentar su necesidad constante de validación o conflicto, así que mostrar que no te dejas manipular ni provocar puede ser más efectivo que cualquier argumento lógico.

También es clave proteger tu bienestar emocional, por lo que establecer una distancia, ya sea física, mental o emocional, puede ayudarte a evitar caer en sus juegos de culpa o victimismo. Así, si tienes que relacionarte con un narcisista de forma habitual, como en el trabajo o en la familia, conviene mantener interacciones breves y centradas en hechos concretos.