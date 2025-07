Este truco poco conocido puede salvar tu casa de los okupas en vacaciones

Las vacaciones son el momento más anhelado del año. Poder cambiar de aires, salir de la rutina o simplemente no tener que vivir adaptado a unas horarios por obligación durante unos días es el momento de mayor tranquilidad de todas las personas. Para que el descanso y el reseteo sean completos muchos optan por viajar y abandonar durante unos días su vivienda habitual, que suele quedar vacía y, por tanto, también desprotegida ante posibles ataques.

Tradicionalmente la mayor preocupación eran los posibles robos, pero el auge de la okupación ha provocado un nuevo temor entre los propietarios que dejan su vivienda libre durante las vacaciones. Para evitar encontrarse con problemas a la vuelta es vital la prevención. Existen multitud de técnicas para ello, con coste económico y gratuitas, pero hay una tan sencilla como poco conocida por muchos para despistar a aquellos que vigilan el inmueble para asaltarlo.

¿Cómo evitar la entrada de okupas durante las vacaciones?

Este simple truco consiste en simular que la casa está habitada. Es decir realizar un mantenimiento regular de la propiedad, aparentando actividad cuando no se está en ella. La Policía Nacional recuerda en su guía antiokupas la importancia de no mostrar señales de ausencia. Pide hacer esto solicitando a un vecino o persona de confianza que recoja la correspondencia y que acuda al domicilio para subir las persianas y encender las luces al menos una vez a la semana.

El truco desconocido y que se puede hacer de manera diaria sin molestar a nadie es utilizar temporizadores para encender luces o televisores a diferentes horas del día. La tecnología permite programar este encendido e incluso hacerlo a distancia en el momento que se considere oportuno. Hacerlo a diferentes horas puede despistar a los okupas que vigilan la casa y la tienen marcada como un posible objetivo.

Se debe complementar con la entrada de la mencionada persona de confianza para quitar posibles marcas en la puerta, que se colocan para ver las puertas que no se abren en un tiempo. Colocar el felpudo correctamente también da sensación de que esté okupada y ahuyenta a los posibles asaltantes.

Casa con la luz encendida para evitar la entrada de okupas IA

Otras técnicas para proteger la casa ante okupas

La Policía Nacional también ofrece varios consejos más para todos los propietarios, especialmente aquellos que dejen su casa vacía durante el periodo vacacional, lo que la hace más vulnerable a posibles ataques. Son los siguientes:

No publique en Internet información sobre la ubicación de viviendas vacías ni salidas vacacionales.

ni salidas vacacionales. Deje plantas o elementos decorativos en ventanas o balcones.

en ventanas o balcones. Es conveniente instalar puertas de seguridad en la vivienda y/o rejas en las ventanas. En ventanas de hoja deslizante se pueden instalar cerrojos especiales.

y/o rejas en las ventanas. En ventanas de hoja deslizante se pueden instalar cerrojos especiales. Se recomienda que el bombín de la cerradura de la puerta sea de tipo 'precortado' o 'antibumping'.

Si se dispone de cámaras de seguridad, deben estar colocadas en plano horizontal y en lugares con buena iluminación.

La instalación de un sistema de alarma en la vivienda es un buen elemento disuasorio.

El truco viral que no es efectivo

"Tengo un arma (con permiso legal) en mi casa como truco por si la okupan llamar a la Policía por el peligro que dicha arma supone para ellos mismos y para la ciudadanía", ese es el truco que ha circulado por redes sociales en los últimos meses, pero no es así. El abogado conocido en redes sociales como 'Lawtips', donde cuenta con 2,5 millones de seguidores, explica la realidad: "Este truco no funciona, la Guardia Civil debe intervenir en una situación como al descrita, pero intervenir no significa desalojarles. Se van a personar para recuperar las armas, pero no van a actuar contra los okupas, no van a desalojarles. Les cogen el arma y les dejan ahí".