Unos okupas denuncian a un propietario para intentar ser realojados: “Es el responsable de nuestra situación”

El fenómeno de la okupación sigue extendiéndose y genera un dolor de cabeza constante a los propietarios. En muchas ocasiones no pueden disfrutar de sus inmuebles ni obtener beneficio económico por los mismos. Además, la batalla para recuperarlos no es nada sencilla, especialmente tras el paso de las primeras horas y si no hay testigos que vieran la entrada. Buscan mentiras, como los okupas de Pilar afirmando llevar tres meses dentro, para evitar el desalojo.

"La Policía me dice que no les llame más", lamentaba la dueña, que no es la única que vive este infierno. Estos episodios se repiten casi a diario en España, pero no es el único país afectado. Francia también está sufriendo este fenómeno. Además, como revela Le Figaro Immobilier, algunos casos son prácticamente surrealistas. Narran el caso de una okupación en el país vecino desde hace más de tres años en un local. Ahora ha dado una vuelta de tuerca.

Okupas contra el propietario

Los okupas, no contentos con asentarse en un inmueble no destinado a la vivienda, han denunciado al propietario alegando condiciones insalubres del inmueble y exigiendo ser realojados. Para evitar el desalojo alegaron que contaban con un acuerdo verbal de 830 euros mensuales con el propietario, que lo niega. Tras tres años y para mantener un hogar sin pagar nada han denunciado al propietario porque según ellos los había mantenido en un espacio "inhabitable", añadiendo un informe de la Agencia Regional de Salud (ARS) que certificaba la insalubridad del lugar.

La prefectura de Île-de-France emitió un decreto de insalubridad por problemas estructurales, como humedades y falta de ventilación, entre otras cosas. Ahora han aprovechado este informe para denunciar y exigir un realojo en otro lugar. Lo tienen claro: "El propietario es responsable de nuestra situación y del mal estado del inmueble". En Francia hay un decreto de insalubridad permite a los inquilinos legales suspender el pago del alquiler sin necesidad de sentencia judicial, pero no debería afectar a este caso.

Una lucha a dos bandas

"El local estaba en perfectas condiciones antes de su llegada. Son ellos quienes han roto instalaciones y generado desperfectos", respondía el abogado Romain Rossi-Landi. Sin embargo, no todo es sencillo: "Hay una presunción que juega en contra del propietario". El letrado denuncia la desprotección: "Mi cliente ha tenido que luchar simultáneamente contra los ocupantes y contra el Estado, que inicialmente ordenó realojarlos".

Un final con asterisco

El caso llegó a la Corte de Apelación de París y allí las noticias fueron mejores para el propietario ya que falló a su favor y ordenó el desalojo de los okupas. Sin embargo, todavía no se ha acabado todo el sufrimiento porque se sigue estudiando la validez del decreto de insalubridad. El letrado está tranquilo: "Al tratarse de un local profesional y no de una vivienda, la anulación del decreto no sería dramática para mi cliente".

Está en el aire porque el Ministerio fue claro: "Los peligros constatados exigen actuar con celeridad para proteger la salud de los ocupantes, sea cual sea su estatus". Según este texto, nada importaría que fueran okupas y no ocupantes legales. Mientras tanto, se exigen soluciones generales: "Es inaceptable que quienes vulneran la ley acaben victimizándose", declaró un portavoz de la Unión de Propietarios de Île-de-France.