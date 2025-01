Esto es lo que debes hacer con los yogures caducados según un nutricionista

Un nutricionista llamado Miodrag Borges ha captado la atención de miles de consumidores con su respuesta a una pregunta común: '¿Qué haces cuando tienes un yogur caducado?'. En una entrevista en el popular podcast 'Tiene Sentido', Borges ha desmontado mitos sobre las fechas de los productos lácteos, ofreciendo consejos prácticos que podrían cambiar la percepción de muchos sobre el desperdicio alimentario.

En su intervención, Borges aclara un aspecto a tener en cuenta: "El yogur no caduca, ya por ley. Hay fecha de consumo preferente, que no de caducidad". Este matiz es importante, ya que el etiquetado con consumo preferente implica que el producto puede perder propiedades organolépticas, como sabor o textura, pero no necesariamente significa que sea inseguro para el consumo. En cambio, la caducidad está directamente relacionada con la seguridad alimentaria.

"Si un yogur está malo, por lo que sea, porque ha habido un problema de fabricación o envasado, ese problema no tiene nada que ver con la fecha", destaca. Por ejemplo, la presencia de moho en un yogur puede ocurrir incluso dentro del plazo indicado si hubo fallos en su proceso de conservación.

El técnico en Dietética comparte su propio enfoque como consumidor: "Me genera un poco de ansiedad que las cosas se me pongan malas, así que intento que un yogur no pase seis meses sin consumirlo", explica. Sin embargo, añade que en la mayoría de los casos, consumir un yogur pasada la fecha de consumo preferente no supone un grave riesgo.

Borges detalla señales que sí deberían alertar al consumidor: una tapa hinchada o la presencia de moho. Estas condiciones indican actividad bacteriana indeseada y justifican desechar el producto por precaución. No obstante, si el yogur parece, huele y sabe bien, no hay motivo para preocuparse.

La intención del nutricionista es reflexionar sobre el impacto del desperdicio alimentario. Muchas personas descartan productos que aún son aptos para el consumo debido a una interpretación errónea de las fechas de etiquetado. Al comprender la diferencia entre caducidad y consumo preferente, los consumidores pueden evitar desechar alimentos en buen estado y contribuir a la sostenibilidad.

El mensaje final es claro: más allá de las etiquetas, el sentido común es fundamental al evaluar si un producto es apto para el consumo. Si está en buen estado y no muestra señales de deterioro evidente, probablemente no haya razones para desperdiciarlo.