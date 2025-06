El exmilitar de La Manada saldrá de prisión tras recibir su primer permiso

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Castilla y León ha autorizado un permiso de cuatro días concedido por Instituciones Penitenciarias a Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los jóvenes sevillanos miembros del grupo de WhatsApp La Manada condenados a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación a una joven en los Sanfermines de 2016, quien cumple condena en la prisión de Topas (Salamanca) por tales hechos y además otra pena adicional de prisión por abusar sexualmente en mayo de 2016 de una joven de Pozoblanco (Córdoba), según han confirmado a Epfuentes del caso.

Las mismas fuentes han señalado que la decisión de autorizar dicho permiso penitenciario deriva de la conducta demostrada por el preso a la hora de cumplir su pena, destacando aspectos como la finalización de un grado de Psicología y su participación en diferentes programas relacionados con su reinserción, siendo dicha decisión comunicada el pasado 13 de junio.

Recordemos que en septiembre de 2023, Alfonso Jesús Cabezuelo difundía una carta abierta ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar de 15 a 14 años la pena de cárcel del también miembro de La Manada Ángel Boza por los hechos de Pamplona, es decir la violación de los Sanfermines, por aplicación de la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la ley del "sólo sí es sí"; de la que derivan más de mil rebajas de condena por la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo y la máxima legislativa de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo.

Otras dos reducciones de condena

Posteriormente, otros dos miembros de La Manada, en concreto José Ángel Prenda y Jesús Escudero; obtenían la misma reducción de pena de 15 a 14 años de prisión en sus condenas por los hechos de Pamplona, también merced a la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí".

En ese marco, Alfonso Jesús Cabezuelo enfatizaba en su carta abierta que su "deseo es cumplir la pena" de 15 años de cárcel que se le impuso por los hechos de Pamplona, pues por el caso de Pozoblanco fue condenado a una pena adicional de cárcel; "en los propios términos en los que se dictó la sentencia y alcanzar la reinserción", una empresa en la que según sus palabras está "férreamente comprometido" desde su ingreso en prisión.

No causar "más daño"

"No es mi intención participar, ni personalmente ni, menos aún a través de ningún profesional que no se encuentre habilitado para ello por mí, en ningún tipo de foro o debate mediático que sólo pueda causar más daño del que ya ocasioné", aseveraba, precisando que el abogado Agustín Martínez Becerra, solicitante de las mencionadas reducciones de condena, no le representaba desde enero de 2021.

Además, Cabezuelo abundaba que desde la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la condena a 15 años de cárcel, siempre ha estado empeñado en "permanecer al margen de cualquier tipo de polémica o debate moral, social o legal que haya podido surgir en torno a ella", siendo su intención "continuar manteniendo esta postura".