Facua inicia una batería de denuncias contra festivales por impedir la entrada con comida y bebida

FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una batería de denuncias contra empresas organizadoras de festivales de música de toda España por impedir la entrada con comida y bebida del exterior. La asociación ya ha presentado denuncias contra los promotores del O Son do Camiño de Santiago de Compostela, que terminó rectificando, según ha explicado la organización, Pirata Beach Festival de Gandía, Interestelar de Sevilla, Icónica Fest de Sevilla, concierto de Antílopez en Sevilla, y el Boombastic, celebrado ya en Rivas-Vaciamadrid y en Gran Canaria.

Asimismo, Facua ha recordado que en 2022 ya denunció a más de una veintena de festivales por no permitir el acceso a los asistentes que traían su comida y bebida de fuera."Los participantes tienen derecho a introducir comidas y bebidas del exterior, dado que la actividad principal de estos eventos no es la hostelería, sino la celebración de espectáculos musicales, por lo que esta prohibición para el acceso al recinto no es necesaria para la correcta consecución de su actividad", ha explicado esta organización que defiende los derechos de los consumidores.

Así, FACUA ha invitado a los usuarios que tengan conocimiento de estas prácticas a que lo trasladen a la asociación para que valore la interposición de la correspondiente denuncia ante las autoridades de consumo. De igual forma, ha indicado que los consumidores pueden reclamar los perjuicios económicos que sufran por el sobreprecio que tengan que asumir al adquirir los alimentos en el recinto, aconsejando también guardar comprobantes de todas las consumiciones.

La asociación ha reclamado a las administraciones competentes a nivel autonómico y local que desarrollen controles sobre los eventos que se celebran en su territorio y abran expedientes sancionadores a aquellos que incurran en esta práctica abusiva. También ha señalado que las multas impuestas deben ser proporcionales al aforo de los eventos, para que así no les salga más rentable pagar la correspondiente sanción que el beneficio que obtienen obligando a los asistentes a comprar alimentos en su interior.