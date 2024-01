El Gobierno se revuelve ante la propuesta de EBAU única del PP

Tras el anuncio realizado este miércoles por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de una «EBAU común» en las once comunidades autónomas donde gobierna el PP (que supone el 70% del territorio español), la reacción por parte del Gobierno no se ha hecho esperar. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado de “ocurrencia" y "frivolidad engañosa" esta propuesta, y ha criticado que se trata de una propuesta que "no surge del diálogo con las universidades". La responsable de la cartera de Universidades ha afeado que cuando el PP "está en la oposición" propone una EBAU única, pero "cuando tiene la oportunidad de gobernar, nunca la implanta", informa Ep.

En este sentido, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha añadido que el anuncio de Núñez Feijóo “no tiene encaje legal”, y no ha dudado en considerarlo “fuego de artificio”. Para explicar estas afirmaciones ha indicado que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional “muy claras y muy rotundas” sobre la imposibilidad de poner en marcha esta iniciativa, que dejan claras “el respeto que hay que tener por las competencias educativas de las comunidades autónomas”.

Sin embargo, varias comunidades se han manifestado hoy a favor de la propuesta del líder del PP sobre la Ebau, que estaría vigente para el año 2025, según el líder del PP. Así, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha informado de que la región va a participar en el grupo de trabajo que ha propuesto Nuñez Feijóo para elaborar las bases de la prueba de acceso universitaria unificada en todas las comunidades del PP, informa Efe. “El partido está haciendo lo correcto”, ha afirmado Viciana, para lograr unas pruebas de acceso a la universidad “exigentes y de calidad”.

El consejero ha recordado que hace unos meses el Gobierno central presentó un modelo piloto de ejemplo de examen que era un “desastre” porque “diluía asignaturas, la calidad y la exigencia”, mientras que Madrid defiende “lo contrario, reforzar la calidad y la exigencia”. Por ese motivo, van a tomar parte en esta propuesta de unificación para dar forma a estos “ ámbitos comunes”, como pueden ser el tipo de examen, los sistemas de corrección o el número de faltas de ortografía con el que es posible aprobar el examen.

Otras de las autonomías que han mostrado su apoyo hasta el momento son Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria o Andalucía. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apostado por una “mayor coordinación” entre comunidades autónomas en los elementos comunes y asignaturas de la EBAU que lo permiten, además de para valorar al profesorado: “Creo que en la mayor coordinación y no en la mayor descoordinación”, ha manifestado, al mismo tiempo que ha lamentado que el Gobierno “no pone propuestas sobre la mesa”.

“Que sea difícil no significa que no sea posible, va a ser mejor y avanza en igualdad, vamos a trabajar en el objetivo de fortalecer lo que no es común, de fortalecer lo que es de todos, de fortalecer aquello que nos une”, consideró al respecto el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, además de subrayar que la Junta “siempre” ha defendido la existencia de una EBAU única.

Desde Cantabria, Sergio Silva, consejero de Educación ha dicho que “no podemos seguir manteniendo estas enormes diferencias en un momento tan crucial para la vida de un estudiante, como es la decisión de ir a una u otra universidad”, y para quien el Gobierno central “debería liderar el cambio” porque es una cuestión “de sentido común”.

Finalmente, el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha lamentado que “Pedro Sánchez es incapaz de llevar a cabo políticas educativas en el ámbito nacional “porque es rehén de sus socios” y porque “está en otras cosas” a pesar de que “ha reconocido el fracaso de su modelo educativo, que apuesta por la ley del mínimo esfuerzo”. Para Ortuño ese fracaso ha llevado a que los alumnos españoles fallen en competencias clave como las matemáticas o la comprensión lectora.