El PP unificará criterios en la "EBAU común" que harán las autonomías del PP en 2025, pero no contenidos

El PP no está en disposición de implantar una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única «porque no gobernamos», pero sí de hacer una «EBAU común» en el 70% del territorio español donde el PP tiene poder autonómico. El término lo acuñó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció que esta prueba de acceso estará vigente en 2025 en todas las autonomías donde gobiernan los populares. «Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas, porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español», dijo en un coloquio sobre Educación en León en el que también participó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Así, todas las comunidades del PP tendrían una selectividad en la que si bien «es imposible homogeneizar contenidos, sí es posible aplicar criterios similares», detalló a LA RAZÓN Esther Muñoz, vicesecretaria de Educación del PP.

Así, se podría unificar el modelo de examen al que se enfrentarían los alumnos en cuanto al número de preguntas, no en el contenido, el número de días en que se celebra la prueba o el criterio a aplicar a la hora de ver qué materias optativas suben nota y cuáles no, por poner un ejemplo. Aunque ahora todo depende de una comisión de estudio que se creará en breve en el partido para abordar la iniciativa. «Entiendo que el Gobierno no quiera participar de esta propuesta por no cabrear a sus socios independentistas, pero nosotros apostamos por la igualdad de oportunidades. Ésta es una propuesta en la que ya llevamos tiempo trabajando», manifestó Muñoz.

La iniciativa, sin embargo, no ha sido bien recibida por la Comunidad Educativa. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) considera «imposible» aplicar la propuesta de Feijóo. «En estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un Bachillerato único en todas las comunidades», aseguró la presidenta de CRUE, Eva Alcón, en declaraciones a Ep.

Francisco Venzalá, presidente del sindicato de profesores ANPE, cree que debido a la disparidad de criterios a la hora de calificar las pruebas de la EBAU «se debe seguir un mismo criterio tanto en el fondo como en el contenido y la evaluación de las mismas en aquellas materias que sean comunes. Dicha uniformidad debe ser liderada y establecida desde el Ministerio y coordinada en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación».

El secretario general de CC OO, Francisco García, ha calificado la propuesta de «inviable porque la competencia es de las universidades», mientras que desde el Ministerio de Educación consideran que la propuesta de poner en marcha una prueba solo para las comunidades del PP «crea división y fomenta desigualdades».