La Guardia Civil advierte de un nuevo robo en el que los ladrones se apoderan de tus propias llaves de casa

Cada vez son más las modalidades de robo que vemos en la actualidad. Esto se da porque las autoridades cada vez son más sofisticadas y pillan las artimañas de los ladrones y maleantes. Aunque los ciudadanos por lo general somos precavidos en situaciones susceptibles de robo como cuando sacamos dinero del cajero, hay otras en las que bajamos la guardia sin darnos cuenta.

Ahora bien, ciertas prácticas extendidas entre los conductores españoles pueden ofrecer mayores facilidades a los ladrones. Por esto, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre un riesgo creciente sobre una costumbre que puede pasar desapercibida pero que facilita a los maleantes acceder a tu vivienda sin levantar sospechas.

La advertencia de la Guardia Civil sobre una nueva modalidad de robo

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado para aquellos que por comodidad o despiste dejan objetos de valor en sus coches, en específico las llaves de casa. Esta costumbre que está extendida en muchísimos conductores, especialmente cuando se van de vacaciones, abre la puerta a los posibles ladrones.

Según explican las autoridades, los malhechores suelen acceder al vehículo, encontrar las llaves y documentos como el seguro o las facturas. De esta manera se hacen con los datos personales y toda la información necesaria para entrar en la vivienda sin hacer ningún tipo de ruido ni llamar especialmente la atención.

Este tipo de descuidos facilita de gran manera el trabajo de los maleantes, quienes, al encontrar las llaves junto con los datos importantes como la dirección exacta, pueden entrar en la casa sin forzar la cerradura ni romper nada que los evidencie de que hubo algún tipo de robo. Esto es un peligro alarmante pues si el propietario esta fuera por cualquier motivo, a la que regrese a la vivienda se va a dar cuenta que ha sido robado en su ausencia sin haber sospechado en ningún momento.

El mensaje de la Guardia Civil hace especial énfasis en que es crucial no subestimar la seguridad en ningún aspecto: "No dejes objetos de valor en el vehículo y, si tienes que hacerlos, no los dejes a la vista". Este mensaje no solo aplica a las llaves, sino a cualquier otro objeto que pueda llamar la atención como cartera, colgantes, pendientes, tarjetas...

Además de indagar en el problema, la institución ofrece algunos consejos para reducir el riesgo de robo en los vehículos.

Verificar manualmente que las puertas del coche estén bien cerradas

Aparcar en zonas transitadas y bien iluminadas

Utilizar dispositivo antirrobo si es posible: Como por ejemplo un localizador GPS, para poder rastrear el coche en caso de ser robado.

si es posible: Como por ejemplo un localizador GPS, para poder rastrear el coche en caso de ser robado. Estacionar en línea en lugar de en batería: De esta manera dificultas el acceso a los posibles ladrones.

¿Qué hacer si me roban las llaves de casa?

En caso de que te roben las llaves de casa, lo primero que debes hacer es: si tienes otro juego de llaves entrar en la vivienda y corroborar que todo siga en su lugar. Si no tienes otro juego de llaves lo ideal es llamar a un cerrajero. Pero antes de esto, ponte en contacto con tu aseguradora pues es probable que la aseguradora te cubra los gastos. Si no te los cubre, llama al cerrajero, él se encargará de abrir tu puerta y, si lo deseas también cambiará la propia cerradura, aunque esto puede ser mas costoso.

A continuación, se debe hacer constar formalmente a la Policía Nacional e informar de lo sucedido a tu seguro de hogar. Este paso es mega importante, pues sino nadie se hará cargo de los objetos robados. También, es importante saber que en los casos en los que el robo incluye documentos de identificación de la vivienda o de la persona, el seguro de hogar cubrirá los gastos del cambio de cerradura.