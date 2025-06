La Guardia Civil desvela la ‘estafa del buen empleado’: “El objetivo es manipular emocionalmente”

Ya no está permitido recibir llamadas fraudulentas desde fuera de España. Los usuarios ya no pueden recibir llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano debido a la entrada en vigor de la Orden TDF/149/2025. Además, no se podrán realizar llamadas comerciales de ningún tipo desde números móviles, es decir, solo podrán llegar desde los 800 y los 900.

Estas medidas forman parte del Plan contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS del Ministerio para reducir la gran cantidad de engaños que son expuestos prácticamente a diario. Los intentos de fraude llegan desde todos los ámbitos. Pueden hacerlo por Bizum, por correo electrónico, por mensaje y mediante una llamada. Una que utiliza este método ha sido sacada a la luz por la Guardia Civil mediante un vídeo en el que dos de sus agentes explican su funcionamiento y cómo prevenirla. El vídeo ha sido difundido por las redes sociales de la Benemérita y por sus canales de comunicación. Este engaño es conocido como la ‘estafa del buen empleado’.

¿Cómo funciona la ‘estafa del buen empleado’?

Este engaño funciona simulando una llamada desde el entorno laboral. La Benemérita explica cómo tiene lugar el contacto que lo inicia todo: "El estafador contacta con su víctima mediante llamada telefónica para comunicarle que tiene una deuda pendiente". Tener una deuda es algo que hace que todas las personas entren un estado de tensión y de nervios que los estafadores intentan aprovechar. Su compañera explica el objetivo principal: "El objetivo es manipular emocionalmente al empleado para que actúe por su cuenta".

Al entrar en estado de nervios, puede cometer errores de procedimiento: "Evitan que contraste información con sus superiores". En el momento que no verifica la supuesta deuda, se realiza el engaño: "Una vez manipulada la víctima, se le indica como realizar el pago urgente", afirma la agente de la Guardia Civil. El pago se realiza de la siguientes maneras: "Mediante tarjetas de prepago, ingresos en cajeros de criptomonedas o transferencias inmediatas".

¿Cómo prevenir esta estafa?

Es difícil reaccionar al momento por el estado de nervios que se genera en la víctima, pero siguiendo una serie de recomendaciones en todo momento es más sencillo evitar el engaño. "La Guardia Civil recomienda no realizar pagos inmediatos y contactar siempre con el responsable o jefe directo", explica una de las agentes que aparece en el vídeo. No es la única recomendación: "No facilitar datos personales ni de la empresa", explica el otro agente.

También es importante la formación por parte de la empresa o incluso del propio empleado al resto de trabajadores: "Informar a todos los empleados para estar prevenidos", recalca. Compartir lo ocurrido puede ayudar a otras personas, tanto con esta como con otras estafas. Por último, la Guardia Civil explica qué hacer si ya se ha sido víctima: "Denuncia ante la Guardia Civil". Recopilar el máximo de pruebas posibles es clave para que pueda llegar a buen puerto.