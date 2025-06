Alerta por la estafa de la ‘tarjeta blanca’: puedes perder 300 euros al momento

Pagar en efectivo es cosa del pasado para muchos, especialmente para los jóvenes, que llevan únicamente la tarjeta e incluso el móvil. Cuando algún establecimiento o puesto no tiene datáfono se escandalizan y tienen que buscar una sucursal cercana o quedarse sin realizar la compra. No llevar ninguna moneda o billete también en situaciones excepcionales, como cuando se produjo el apagón masivo el pasado mes de abril en toda España.

En cambio, pagar con tarjeta ofrece otras ventajas como el registro de cada compra, permitiendo revisarla posteriormente o poder prescindir de una cartera pesada llena de billetes y monedas. Algunas compras, como las de los supermercados cuando se hace la compra mensual, el pago de una gran comida o un dispositivo electrónicos son cantidades muy altas y los ciberdelincuentes intentan aprovecharse de ello. Esta estafa se ha hecho pública en Italia tras un artículo del medio Ispanews y es altamente peligrosa. Este método es conocido como el de 'la tarjeta blanca'.

Así es la estafa de la tarjeta blanca

Los ciberdelincuentes aprovechan momentos de caos como guardar la compra en bolsas o pagos o sitios masificados para instalar dispositivos manipulados en los lectores de tarjetas que capturan información confidencial al instante. Estos sofisticados dispositivos cuentan con tecnologías que permiten la clonación y son conocidos como 'skimmers'. Este pequeño lector de datos camuflado en el datáfono, de ahí el nombre de la estafa, copia al momento la información de la tarjeta.

Su alto nivel de tecnología permite que se queden con el número completo, la fecha de caducidad, CVV y hasta el PIN, siempre que el cliente llegue a marcarlo. Esto provoca que la clonación sea instantánea y no se aprecie por el cliente, lo que permite que rápidamente puedan ir a otro establecimiento o hacer compras por internet. Las pérdidas pueden ser muy altas, sobre todo si el cliente no tiene establecido un límite diario para la tarjeta en cuestión.

Una estafa invisible

El gran problema de este delito es que no se aprecia hasta que los ciberdelincuentes realizan alguna compra y te llega la notificación: "No noté nada raro. Introduje el PIN y pagué como siempre. Solo al revisar los movimientos vi que había una compra de 300 euros que yo no hice", explicaba una víctima.

Este tipo de engaño vive un auge ya que, según un informe de la Policía Postal italiana, los casos de clonación de tarjetas en supermercados se han duplicado en el último año. Este aumento alarma no solo a los consumidores, sino también a los gerentes de las tiendas, quienes se ven obligados a implementar medidas de seguridad cada vez más estrictas para proteger a sus clientes. También afecta a España y otros países de Europa. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten: "Es una técnica transversal, no requiere habilidades técnicas extremas, solo acceso al datáfono". Sin embargo, hay varias maneras de frenar este engaño.

¿Cómo evitar este fraude?