Las hortalizas que debes plantar en diciembre para tener verduras durante todo 2026

Convertir el jardín o la terraza en un pequeño huerto doméstico se ha convertido en una opción cada vez más habitual para quienes quieren comer verdura fresca, cultivada en casa y sin recurrir a fertilizantes ni otros agroquímicos. Diciembre, lejos de ser un mes 'muerto' en el calendario del horticultor, ofrece una oportunidad clara: sembrar ahora ciertas hortalizas que, bien cuidadas, pueden ir proporcionando cosechas durante todo el año.

Entre las opciones posibles, hay cuatro hortalizas que destacan por ser resistentes, relativamente sencillas de cuidar y adecuadas para sembrar en esta época: zanahoria, espinaca, lechuga y apio.

Zanahorias: raíces dulces para todo el año

Las zanahorias son una hortaliza de raíz que se adapta muy bien a la siembra en diciembre. El cultivo en esta temporada se caracteriza porque, al desarrollarse con el frío, mejora el sabor y la dulzura de la raíz. Para que crezcan rectas y bien formadas necesitan un suelo profundo, que les permita alargarse sin obstáculos.

Espinaca: un cultivo fácil que no da problemas

La espinaca es otra de las grandes aliadas del huerto invernal. No supone ningún reto especial para el cultivo, por lo que resulta apropiado incluso para quienes están empezando. Se puede sembrar tanto directamente en el terreno como en macetas profundas. En ambos casos, el requisito esencial es que dispongan de un sustrato húmedo y bien drenado.

Lechuga: la clásica del invierno

La lechuga es un valor seguro cuando bajan las temperaturas. Es una hortaliza ideal para sembrar en invierno porque tolera el clima invernal, algo fundamental en estos meses. Aunque aguante bien el frío, necesita recibir un sol suave y mantener siempre el sustrato húmedo. Eso sí, hay que evitar el encharcamiento, que puede perjudicar la planta.

Apio: amante de la humedad y del frío

El apio completa el cuarteto de hortalizas recomendadas para la siembra invernal. Es un cultivo que ama la humedad y las temperaturas bajas, lo que lo hace especialmente adecuado para el invierno. Se puede cultivar en el suelo del huerto o en macetas profundas. En todos los casos, la clave está en mantener el sustrato húmedo, pero sin que llegue a encharcarse.