Aprende a identificar las monedas de 2 euros que podrían valer una pequeña fortuna: podrías tener una en el bolsillo

A día de hoy existen métodos de pago más cómodos que las engorrosas monedas, como los billetes, las tarjetas de crédito o incluso los pagos en línea. Sin embargo, nos resistimos a pensar que llegará el día en que estas piezas desaparezcan. Las monedas son tan vitales para cualquier sociedad, que podríamos decir incluso que son lo que la cimenta. Son, en palabras de Yuval Harari, autor de “Sapiens. De animales a dioses”, "la única ficción que funciona en todas las culturas".

Interesarse por estas piezas es interesarse por el comercio y la economía que dan vida a una sociedad. Nos cuenta cómo era su cotidianidad y a qué le daban más o menos valor. La calidad de los materiales de los que está hecha, el estado de conservación, las inscripciones, su localización, etc. Una moneda nos da muchísima información que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Por eso, la numismática no es un pasatiempo cualquiera, sino una verdadera rama de la arqueología.

Centén segoviano fabricado durante el reinado de Felipe III (1568/1621) La Razón

Aunque la numismática no es para todos, muchos podrían reconsiderarlo si supieran los precios que las personas están dispuestas a pagar por una simple moneda. Quién sabe, quizás en este momento tengamos una de estas monedas apreciadas por los coleccionistas en nuestros bolsillos... y ni siquiera seamos conscientes de ello.

¿Qué buscan los coleccionistas?

El valor de una moneda se determina por cuatro elementos clave: la antigüedad y el valor cultural, que pueden aumentar significativamente su valor si la moneda tiene importancia histórica o cultural; el estado de conservación, ya que las monedas con inscripciones intactas son más valiosas; la tirada, porque la escasez puede incrementar el valor de una moneda; y los errores de fabricación, que a pesar de los controles de calidad, pueden suceder y aumentar el valor de una moneda para los coleccionistas (si es que son lo suficientemente interesantes, claro).

En el caso de las monedas de euro, aunque no son antiguas, pueden ser valiosas si son raras por algún motivo. Normalmente ganan su valor debido a la escasez de una tirada limitada. Así, por ejemplo, los euros producidos por el Vaticano, Mónaco o San Marino son coleccionables, porque se producen en cantidades muy limitadas. Otra forma de buscar piezas de euro con más valor del que marca su denominación es fijarse en las monedas conmemorativas; que son monedas emitidas por los diferentes países para celebrar eventos significativos, aniversarios o hitos históricos.

Tal y como explica el Banco Central Europeo en su página web, cada país puede emitir hasta dos monedas conmemorativas cada año. Sin embargo, solo se pueden incluir diseños conmemorativos en las monedas de dos euros. Para diferenciarlas de las monedas regulares, tenemos que fijarnos en la cara nacional (su diseño depende del país en el que se acuñe), que incluirá un diseño que referencia a aquello que se conmemora.

A pesar de tener un diseño diferente al usual, estas monedas son de curso legal en toda la zona euro y, por lo tanto, deben ser aceptadas en cualquier país de la eurozona.

Monedas conmemorativas de 2 euros más caras La Razón

Monedas de dos euros que valdrán mucho más

Las piezas conmemorativas tienden a aumentar su precio a medida que pasa el tiempo. Por eso, es conveniente que, si nos topamos con una de estas monedas, la guardemos a buen recaudo, con la esperanza de que podamos venderla por una pequeña fortuna en el futuro. Debemos estar especialmente atentos a las monedas conmemorativas de dos euros acuñadas por España, por que son las que más probabilidades tienen de llegar a nuestros bolsillos:

Monedas conmemorativas acuñadas en España

Moneda que conmemora el bicentenario de la Policía Nacional de España (2024)

Moneda en honor a Sevilla y su Conjunto Monumental: la Catedral, el Real Alcázar, y el Archivo de Indias (2024)

Moneda conmemorativa de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (2023)

Moneda que celebra la Ciudad Vieja de Cáceres (2023)

Moneda que conmemora el 500 aniversario de la primera circunnavegación mundial (2022)

Moneda en honor al 35 aniversario del Programa Erasmus (2022)

Moneda que rinde homenaje al Parque Nacional de Garajonay en la isla canaria de La Gomera (2022)

Moneda que celebra la Ciudad Histórica de Toledo (2021)

Moneda en honor al arte mudéjar en Aragón (2020)

Moneda que celebra el centro histórico de Ávila y sus iglesias extramuros (2019)

Moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de S.M. el Rey Felipe VI (2018)

Moneda en honor a Santiago de Compostela y su Casco Antiguo (2018)

Moneda que celebra la Iglesia de Santa María del Naranco en Asturias (2017)

Moneda que celebra el acueducto de Segovia (2016)

Moneda conmemorativa del 30 Aniversario de la Bandera Europea (2015)

Moneda en honor a la Cueva de Altamira (2015)

Moneda conmemorativa de la Proclamación de S.M. el Rey Don Felipe VI (2014)

Moneda en honor al Park Güell en Barcelona (2014)

Moneda conmemorativa dedicada al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (2013)

Moneda conmemorativa dedicada a la Catedral de Burgos (2012)

Moneda dedicada al Patio de los Leones de la Alhambra de Granada (2011)

Moneda conmemorativa dedicada a la Mezquita de Córdoba (2010)

Moneda conmemorativa dedicada al 10º aniversario de la Unión Económica y Monetaria (2009)

Moneda conmemorativa dedicada al Palacio Real de Madrid (2008)

Moneda dedicada al 50º aniversario del Tratado de Roma (2007)

Moneda dedicada a la Catedral de Santiago de Compostela (2006)

Moneda conmemorativa dedicada al 4º centenario de la publicación de la primera parte de "Don Quijote de la Mancha" (2005)

Así que, ¡ya lo sabes! La próxima vez que tengas en tus manos una moneda de dos euros, no la pases por alto. Examínala con detenimiento. Puede que hoy parezca solo una moneda más, pero en unos años, podría convertirse en un pequeño botín.