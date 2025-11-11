Dile adiós al desorden de cables con un proyecto de bricolaje fácil y barato

Si estás cansado de ver cables enredados detrás del televisor, bajo el escritorio o junto al cargador del celular, este proyecto de bricolaje te encantará. Con unos pocos materiales y algo de creatividad, podrás organizar todos tus cables de manera práctica, estética y sin gastar mucho dinero.

La idea consiste en crear un sencillo organizador de cables utilizando tubos de cartón, pinzas, bridas o incluso cajas recicladas. Puedes adaptarlo a cualquier espacio: desde un centro de entretenimiento hasta una estación de trabajo o un rincón de carga para tus dispositivos.

Materiales necesarios

Una caja de zapatos o contenedor de cartón resistente

Tubos de cartón (de papel de cocina o higiénico)

Cinta adhesiva, bridas o ganchos autoadhesivos

Tijeras y un rotulador para etiquetar

Cómo hacerlo

Corta los tubos de cartón y colócalos dentro de la caja para crear compartimentos individuales.

Enrolla los cables y colócalos dentro de los tubos, etiquetando cada uno según su función (cargador del móvil, HDMI, auriculares, etc.).

Si prefieres una opción más duradera, sustituye el cartón por tubos de PVC o usa clips y ganchos autoadhesivos en la parte posterior del escritorio.

Además de mantener el espacio ordenado, este truco te permitirá prolongar la vida útil de tus cables al evitar torceduras y enredos. Con un poco de ingenio, podrás transformar ese caos de cables en un sistema limpio, funcional y hasta decorativo.