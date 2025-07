La influencer Lucía Bellido denuncia una estafa de 1.500 euros: “¿Dónde está mi dinero?”

Todos somos vulnerables a las estafas. Siempre se pone el foco en las personas mayores por su menor manejo de internet o en los más jóvenes por ser más manejables e inocentes, pero cualquiera puede verse sorprendido y perder una notable cantidad de dinero en apenas segundos. Puede darse por un despiste o simplemente por no poder identificar el engaño, que a veces está perfectamente preparado y elaborado para que sea prácticamente imposible detectarlo.

Hasta las personas con mayor conocimiento de internet pueden sufrir estafas, que también llegan de forma telefónica e incluso presencial. Esto lo ha denunciado con un vídeo en redes sociales una de las creadoras de contenido más famosas de nuestro país, Lucía Bellido, que suma 10,4 millones de seguidores solo en TikTok. En un vídeo que rápidamente se ha hecho viral y suma 2,4 millones de reproducciones explica el engaño sufrido.

La estafa denunciada por Lucía Bellido

"Mira que yo no soy de quejarme porque mira que me pasan cosas en mi día a día y no digo ni mu", comienza afirmando en el vídeo antes de pasar a contar lo ocurrido. Lo revela muy enfadada: "Me acaban de estafar 1500 napos, leres, pavos, como tú lo quieras llamar". "¿Dónde está mi dinero?", se pregunta mientras se abanica agobiada. "Me pongo mala", afirma antes de comenzar con una detallada explicación ante la cámara.

"Nos vamos a remitir a abril", explicando la fecha del inicio de todo. "Soy novata, pienso que las cosas siempre salen bien y no me salen bien nunca", lamenta. "Abril, voy a una tienda bastante famosa y yo me dispongo a comprarme cosas para mi casa porque me he mudado", explica. Desvela las cosas que se pidió: "Un espejo, unas sillas para la cocina, esta silla, que la necesitaba, y una cama". Aquí viene el problema porque encima no había escatimado en gastos: "Era la cama de mis sueños y dije: me cueste lo que me cueste. Fueron 1.500 euros".

El momento exacto del engaño

"En el momento que decido pagar por la cama me dice que no es un artículo que tienen en tienda", afirma. La explicación que recibió fue la siguiente: "Es de otra tienda, pero nosotros hacemos de intermediarios. Se lo pedimos, te lo envían a casa y lo montamos". Ella veía todo perfecto: "De lujo". Sin embargo, pasada la mitad del mes de julio lo que era la cama de sus sueños ahora es una pesadilla: "¿Dónde está mi cama?".

"He recibido abundantes correos de está en reparto, lleva en reparto desde el 11 de junio", denuncia desesperada. "Yo no viviré por casualidad en una realidad paralela y estaré en otro mes o no calcularé el tiempo", añade buscando una explicación antes de volverse a preguntar por la cama. "Hace un mes y cuatro días que mi cama está en mi pueblo, que te lo haces andando. No hace falta mentir", señala. Ha ido hasta la tienda con el número de pedido y recordado que compró la cama, enseñando la foto: "La tía me pidió un momento (simula escribir en un ordenador) y me dice que no está por ningún lado".

Una cama fantasma

De repente se le cae el mundo encima: "Veo en la pantalla, entregado", narra. "¿Dónde está mi cama?", vuelve a preguntarse mientras se ríe de la impotencia. "Me han robado la cama", afirma. "Ellos aunque me la hayan vendido y me hayan dicho que me gestionaban todo, no se hacen responsables de nada, no iban a reclamarle nada a la empresa que les gestionaba la cama", detalla. "Únicamente me han facilitado un correo electrónico y no son ni españoles, les tengo que hablar en francés para decirles que han entregado mi cama y aquí no ha llegado nada".

"¿Tú te crees que el gabacho va a parar a pararse a entenderme y decirme 'qué mala pata'? Es para decir el nombre de las empresas y que se caiga el pelo porque no me han ayudado en nada", explota en el tramo final del vídeo. Para más inri, también revela que le dijeron que el vendedor ya no forma parte de la empresa vendedora: "No nos consta que trabajara aquí". No para de hacerse preguntas: "¿Quién está durmiendo en mi cama? ¿Tengo que ir preguntando a mis vecinos si han visto una cama de 1.500 euros?".

"Yo juro por lo más grande que aquí no han traído la cama", jura mientras bebe agua ya agotada. "Es un sitio que tiene nombre y he escuchado hablar de él. Además, cerraban y no aceptaban devoluciones. Me llego a presentar dos semanas después y me lo encuentro cerrado", comenta. Por último, lanza una petición: "Si alguien tiene mi cama por ahí, devuélvemela".

Hay un segundo vídeo sobre el engaño

Lucía Bellido subió un segundo vídeo en una 'story' de TikTok sobre el tema: "Estáis locas y locos, no sabía que se iba a hacer tan viral el vídeo mío rajando sobre la cama". Emocionada cuenta que la situación ha cambiado: "Tías, me han llamado y me han dicho que han visto el vídeo". "¡Qué vergüenza!", afirma. Posteriormente, la creadora de contenido da más detalles: "Siguen sin saber la empresa repartidora, pero me han llamado diciendo que hemos visto tu vídeo, pero... ¿y mi cama?", concluye gritando.