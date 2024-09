Una japonesa que vive en España asegura que no volverá a su país: "Aquí hay mucha más libertad"

Mudarse a otro país es una experiencia enriquecedora que ofrece la oportunidad de explorar nuevas culturas, conocer diferentes estilos de vida y ampliar horizontes personales y profesionales. Durante estas estancias, los choques culturales suelen ser grandes, sobre todo si se emigra de países de fuera de Europa a países del viejo continente con una cultura totalmente distinta a la nativa.

Los estilos de vida son totalmente diferentes. Mientras que los países occidentales llevan un estilo de vida mucho más cosmopolita, donde imperan las grandes urbes, los países asiáticos se caracterizan por sus escasos núcelos urbanos hiperpoblados y, sobre todo, por sus grandes zonas rurales.

En este sentido, es habitual que las personas que comienzan este nuevo capítulo en su vida utilicen las redes sociales para explicar las diferencias y los choques culturales a los que se enfrentan día a día. Por lo que, principalmente a través de TikTok, se comparten experiencias e impresiones a modo de diario personal.

Sin embargo, en este caso no ha sido exactamente así, aunque sí a través de redes sociales. En un vídeo de YouTube, el creador de contenido Hainihon ha entrevistado a una serie de japoneses que viven en España y que él asegura que "huyeron" de su país natal.

España, un país mucho más "libre" que Japón

El influencer, que asegura ser "un mix", nació en Venezuela, aunque ha vivido toda su vida en España y, cada año, visita a su familia en el país nipón. Por ello, sostiene que le fascina todo lo relacionado con Japón, por lo que todos sus vídeos en YouTube están relacionados con la cultura japonesa.

De este modo, una de las entrevistadas es Hashimoto Megumi, una mujer japonesa que cuenta en el vídeo que lleva 19 años viviendo fuera de su país natal, primero en Inglaterra, donde conoció a su marido, y después en España, donde formó una familia junto a su esposo.

Durante la entrevista, Megumi explica la vida que ha tenido que llevar a cabo, entre la costumbre de la rigidez de la sociedad japonesa y la libertad que respira en España, haciendo especial hincapié en las diferencias culturales entre ambos países. De esta manera, hace énfasis en la edad, el trato familiar y la libertad que le ofrece nuestro país, en comparación con el suyo natal.

De esta manera, la japonesa asegura que la edad, un factor determinante en Japón, pierde peso en la cultura española, donde la espontaneidad y la individualidad son más valoradas. "Aquí puedo ser yo misma, sin las ataduras de la edad o las normas sociales", confiesa.

Además, asegura que su choque cultural más grande estuvo relacionado con el ámbito familiar, ya que en Japón las familias "no están tan unidas como lo están aquí", algo que, recuerda, al principio le "chocaba muchísimo", por lo que lo pasó "un poco mal".

Por otro lado, Megumi reconoce en la entrevista que España le ha transformado, adoptando una actitud más despreocupada que choca con la formalidad japonesa, aunque reconoce que no comparte del todo esta "despreocupación" española y que ya no podría readaptarse a la forma de vida japonesa.

"Aquí hay mucha más libertad, desde en la forma que pensamos, vestimos...", señala Megumi, mientras asegura que no tiene pensado volver a Japón. "España me ha enseñado a vivir el presente sin tantas preocupaciones", afirma, dejando claro que esta nueva versión de sí misma no podría coexistir con la cultura japonesa.