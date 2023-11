Jorge Rey asusta con su nueva predicción sobre el tiempo de los próximos días: "Atención a lo que viene"

El joven burgalés Jorge Rey es un aficionado a la meteorología que pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas. Gracias a sus predicciones, ha logrado convertirse en todo un referente para los meteorólogos y fue capaz de predecir cómo sería el otoño de 2023 o la tormenta Filomena, que sorprendió a la AEMET y demás meteorólogos. Así, en su último vídeo, alerta sobre el tiempo que hará en España para dar la bienvenida a diciembre y la previsión sobre el puente de la Constitución o la Navidad.

Desde hace semanas, Jorge Rey está advirtiendo a la población de la llegada de un frío que puede cambiarlo todo en todos los sentidos en España. Si bien es cierto que el frío ha tardado en llegar, en los últimos días el país ha gozado de temperaturas con cambios muy drásticos, pasando de una bonanza climatológica por el "veranillo de San Martín" al mal tiempo. No obstante, el joven meteorólogo alerta de que "lo peor está por llegar".

A sus dieciséis años, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo", y ofrece su particular parte meteorológico a base de refranes en su canal de YouTube. Fue capaz de predecir la llegada del temporal Filomena, que dejó una gran capa de nieve en España, especialmente en el centro peninsular, y también consiguió otros logros.

La predicción de Jorge Rey sobre los próximos días: qué tiempo hará en diciembre y en el puente de la Constitución

"He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", suele asegurar. Así, añade que el comportamiento de las hormigas es su base de conocimiento para dar sus predicciones, asegurando que los animales "son buenos indicadores para dar altas precisiones, más allá de mapas o métodos tradicionales".

El adolescente, que en su día no dudó en advertir de que "algo estaba pasando con el clima", ha dado algunos registros que son del todo "anormales". Así, Jorge Rey ha advertido que el tiempo de los próximos días, en especial el puente de diciembre, nada tendrá que ver con el otoño o invierno anterior, sino que estamos ante "un cambio de rumbo que podría ser significativo".

"Año de bellotas, año de nieve hasta las pelotas", explica, refiriéndose a que nos acercamos "a un cambio de tendencia que puede llegar a un fin de ciclo o hasta la entrada de una era de hielo". Así, habla de una "ola de frío invernal" que coincidirá con la entrada del nuevo mes en el que se esperan cambios importantes.