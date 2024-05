José Sol, el español encargado de cortar jamón en la final de la Champions League en Londres

Cuando José Sol llegó a Londres en 2010, no imaginaba que acabaría cortando jamón en eventos tan importantes como el Royal Albert Hall de Londres, el Royal Ascot e, incluso, el Chelsea Flower Show. Su listado de clientes tampoco se queda atrás, desde la Reina de Inglaterra, el rey Felipe VI, pasando por el primer ministro británico y terminando por personas tan conocidas como Will Smith, Brad Pitt o Quentin Tarantino. Su buen hacer le ha llevado a hacer exhibiciones por diferentes países de Europa, Australia, Estados Unidos, Rusia, China, Singapur, Tailandia y en Corea del Sur.

Su próxima gran cita está a la altura de las expectativas. Tanto es así, que el próximo sábado 1 de junio será el cortador oficial durante la final de la Champions League, que enfrentará al Real Madrid y Borussia Dortmund el estadio de Wembley.

Este experto en jamones trabaja con las mejores bodegas y elige personalmente los jamones que corta en cada uno de sus exclusivos eventos. Para esta ocasión viajó hasta la pequeña localidad cordobesa de Pozoblanco para escoger una auténtica joya. De este modo, los asistentes al palco del estadio de Wembley podrán degustar un jamón 100% Ibérico de Bellota Alta Expresión de la denominación de Origen Valle de los Pedroches de la añada 2019. Todo un lujo gastronómico que incluso ha viajado en el Air Force HAM para asegurar de su buen estado de conservación hasta el día del partido.

José Sol llegó a tierras británicas hace 14 años como country manager de una empresa de jamones. “A los 10 meses y debido a la crisis que se vivía en España en aquella época decidieron que me volviera a España. Yo ya le había visto los "hilos al guiñol” y vi que había mucho por hacer con el jamón, así que me armé de valor y monté mi propia empresa de eventos de jamón. Ahí nació Spanish Ham Master”, relata.

Según desvela, vender jamón en el Reino Unido hace 14 años era muy difícil, el mercado estaba copado por el jamón de Parma italiano. “Había que hacer ruido y enseñar a la gente las maravillas de nuestro jamón. Poco a poco me fui haciendo un hueco a base de romper muchos zapatos llamando a la puerta de los mejores restaurantes de UK. Trabajar en el Reino Unido es muy difícil si no tienes “referencias” buenas de ti. Nadie me conocía, pero yo insistí mucho”, rememora.

José Sol larazon.es

El talismán del Real Madrid

Su entrada en el mundo del fútbol estuvo marcada por la misma tenacidad. Antes de un partido del Real Madrid contra el Manchester United en la Champions, José Sol consiguió que el Executive Chef del Manchester United, James Tagg, accediera a reunirse con él. Unos minutos bastaron para que le convenciera de la mejor manera de agasajar al equipo español era sirviéndoles un buen jamón ibérico.

“El milagro se hizo y puedo decir que aquel día mi carrera profesional cambió. Me convertí en el proveedor oficial de jamón del Manchester United, y eso en este país es una “referencia”. El Real Madrid ganó, y Spanish Ham Master empezó a volar en el mercado inglés. El jamón ibérico se ha convertido en el talismán del Madrid. Hace un par de semanas corté jamón por primera vez en el estadio del Manchester City y el Madrid volvió a ganar. Así que esperemos que el Wembley volvamos a ser un talismán y se lleven la copa”, asegura.

Para este empresario, ser el cortador oficial del final de la Champions es todo un reto. “Sin ser un gran aficionado al fútbol, siento la presión que es llevar el jamón a un evento que hará historia. Cortar jamón es un sitio tan emblemático como es el estadio de Wembley creo que es un gran triunfo para todas las personas que nos dedicamos a vender el jamón y los productos españoles por el mundo. Va a ser todo un honor estar allí”, concluye.