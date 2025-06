Un estadounidense que vive en España revela lo que más le sorprende del país: "Es un estilo de vida..."

España se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para quienes deciden mudarse al extranjero, ya sea para trabajar, estudiar, o simplemente disfrutar de una mejor calidad de vida. Cada año, miles de personas de diferentes eligen establecerse en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, atraídos por la riqueza cultural, el clima templado o el sistema sanitario, entre otros aspectos. Además, el coste de vida, aunque varía en función de la región, sigue siendo más accesible que en otras grandes capitales europeas, y la seguridad y el carácter acogedor de la población terminan de convencer a quienes buscan empezar una nueva etapa en nuestro país.

Sin embargo, no todos los recién llegados se adaptan con la misma facilidad. Muchos expatriados, especialmente aquellos que provienen de países con culturas muy distintas, pueden llegar a experimentar un fuerte choque cultural al llegar a España. En ocasiones, aspectos tan cotidianos como que las tiendas cierren a mediodía o la dificultad para encontrar servicios disponibles los domingos generan sorpresa entre quienes vienen de contextos donde todo parece estar orientado a la inmediatez.

"Nadie tiene prisa"

Aun así, muchos de esos extranjeros terminan adaptándose de nuestro estilo de vida y deciden compartir su experiencia con el resto del mundo a través de redes sociales. Este es el caso de @evan.hailes, un usuario estadounidense de TikTok conocido por mostrar su punto de vista sobre la vida en España. En uno de sus vídeos más recientes, Evan reflexiona sobre lo que más le fascina de vivir en nuestro país.

"Creo que vivir en España ha hecho maravillas para mi salud mental (...) nadie tiene prisa por ir al trabajo con su café para llevar, la gente realmente se sienta para tomar café y se toman un tiempo para sí mismos por la mañana", comienza explicando el creador de contenido. En este sentido, Hailes también asegura que hay "un mayor sentimiento de comunidad aquí, ves a tus vecinos en la calle, no es como si estuvieras en el coche todo el tiempo".

El ciudadano estadounidense concluye observando que "no hay prisa, es un estilo de vida que realmente me gusta (...) en Estados Unidos sientes que no tienes tiempo (...) aquí en España sales de trabajar en torno a las 2 o 3 y sales, te lo pasas bien".