El influencer Juanki enseña el piso de su madre tras estar más de dos años okupado: “¡Qué mal huele!

El fenómeno de la okupación complica la vida a miles de propietarios en España cada año. Todos ellos pasan por un proceso, que en ocasiones es largo y tedioso, para intentar recuperar su propiedad. La Ley de Vivienda en España complica estos casos, que pueden llegar a no tener un fin cercano cuando los okupas o inquiokupas sean vulnerables, ya que el decreto recientemente prorrogadoimpide los desahucios de personas en estado de vulnerabilidad.

Vox ha realizado una propuesta para impedir que los okupas se puedan empadronar y facilitar la situación de los propietarios. Se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados. Recuperar finalmente la vivienda es un alivio para los propietarios, pero entonces llega otro momento de tensión: ver el estado en que ha quedado por dentro. Es bastante habitual que los okupas hayan desgastado, roto e incluso que se hayan llevado algún mueble o electrodoméstico.

Un joven enseña su casa okupada

Juanki, un joven, quiso hacer público este momento con un vídeo en TikTok en el que explicó la situación. Entra en su casa y la va enseñando mientras comenta la situación: "Este es el piso de mi madre y llevaba con okupas más de dos años. Por fin lo hemos recuperado y hoy estamos aquí para empezar poquito a poco con la reforma de todo esto". Explica el objetivo de la misma: "El objetivo es tenerlo listo para el verano de 2025 para poder disfrutarlo con amigos, familia y, sobre todo, con la tata y el yayo". Concluye el vídeo, que imita a un conocido programa de la televisión, de la siguiente manera: "Hoy empiezan las reformas de Nathan y Drake".

Así estaba el piso okupado

"Mi primo ha veraneado conmigo en este piso durante muchos años y ahora va a entrar por primera vez después de dos años sin poder pasar", explica Juanki al inicio de un segundo vídeo que va enseñando de forma más detallada todas las partes de la casa. El vídeo comienza con su primo diciendo lo siguiente: "Esto está hecho una mierda".

Lo primero que hacen es ir a la cocina y Juanki le pide una cosa aparentemente sencilla a su primo: "Atrévete a abrir la nevera, ten hue...". Su primo tira con todas sus fuerzas, pero la puerta del frigorífico no se abre con facilidad. La reacción cuando finalmente lo consiguen es llamativa: "¡Qué mal huele, dios! Posteriormente van entrando a más habitaciones, que tampoco están mucho mejor. "¿Por qué las cortinas están tiradas?", se pregunta el primo al entrar en una de ellas.

El baño es un drama

"Se han llevado el espejo y ha dejado esto", explican al entrar al baño. Lo que hay es otro espejo descolgado en su lugar. La situación de la ducha es la de una casa abandonada: "La ducha está llena de moho y de otras cosas", comenta. Al entrar a otra habitación directamente se parten de risa al vera una cama abierta y levantada: "¿Qué?¿Quién ha abierto esto? Han tocado todo y se la pe...". Posteriormente, ambos van a la que llaman "la habitación de Jorge" y está dañada hasta la puerta. El sillón también está prácticamente roto. Al final de vídeo aparece un amigo riéndose que les dice lo siguiente a los primos: "Tenéis trabajo, eh".

Esta situación no es algo esporádico, ya que en muchas ocasiones los propietarios se encuentran con graves desperfectos al recuperar su vivienda. Esta situación es similar a la que vivió Paqui y nos explicó en una entrevista a LA RAZÓN. Ella es una mujer de 66 años que tuvo que acampar nueve días para recuperar su piso okupado: "No había ni lavadoras ni cortinas", explicó al recuperarlo. Respiró aliviada por, al menos, no encontrar nada roto. Sin embargo, su drama económico sigue: "Aún me deben 17.000 euros"