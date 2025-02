Alerta en un pueblo por el realojo de varios okupas conflictivos: "No es lógico ni normal, la preocupación es muy alta"

El problema de la okupación sigue afectando a muchos municipios en España. Uno de los casos más sonados en las últimas semanas fue el de la okupación masiva en una urbanización de lujo en Carabanchel. Finalmente, ya fueron desalojados al completo. Mientras algunos okupas ya buscaban nuevos pisos que okupar en Boadilla del Monte, aunque el alcalde salió al corte con unas contundentes declaraciones, otros han sido ya realojados en diferentes zonas.

Seis familias del inmueble okupado en Carabanchel perteneciente a la Sareb, han sido realojadas en otro edificio de su propiedad en el pueblo de Casarrubuelos. Es un pequeño pueblo al sur de la Comunidad de Madrid. Cuenta con casi 3800 habitantes y se encuentra en el km 30 de la A.42. Los vecinos, con su alcalde a la cabeza, desconocen quiénes son y eso les genera intranquilidad.También temen que este realojo, que rechazan, altere la convivencia.

El miedo de este pueblo por la llegada de okupas

El alcalde de la localidad, Vicente Astillero, mostró su preocupación y el sentir de los vecinos a 'Telemadrid': "No es lógico ni normal. Meten a siete familias numerosas en un edificio donde ya hay viviendo otras 12 o 14 familias y que no está en condiciones". Temen que el exceso de gente provoque que puedan buscar okupar alguna vivienda.

Vicente Astillero considera que la localidad que dirige no está preparada para tanta gente: "Ahora los meten en un pueblo pequeño, lo que supone un porcentaje altísimo; es como si en Fuenlabrada meten de golpe a 300 familias okupas. Esto colapsará nuestros servicios sociales y públicos", explicó al medio madrileño. El alto porcentaje de familias, respecto a la población total, preocupa al alcalde de la localidad. Forman parte del programa de Alquiler Social con Acompañamiento y convivirán con otras 24 familias que también están integradas en este mismo programa destinado a familias vulnerables, cifra superior a la que mencionaba el alcalde.

Temor por la convivencia con los okupas

"El nivel de preocupación es muy alto, es rojo ahora mismo", explicaba el alcalde sobre la llegada de estas familias. "Es normal que haya recelos entre la gente del pueblo pero espero que no ocurra nada", confiaba durante su intervención. Estos okupas amenazan en ocasiones a algunos vecinos y en Casarrubuelos esperan que no pase. Los vecinos aseguran que no quieren provocar un efecto llamada. "Es una lotería, esperemos que no ocurra nada", dice resignada una vecina a Telemadrid.

La version de la Sareb

La Sareb confirmó este jueves en un comunicado que realojará en un inmueble de su propiedad en el municipio de Casarrubuelos a seis familias, que ya han llegado, procedentes de Carabanchel que forman parte del programa de Alquiler Social con Acompañamiento.

La causa del realojo es que el edificio en el que residen las seis familias en el conocido barrio madrileño ha sido declarado en ruina técnica, con lo que está obligada a ofrecerles una alternativa en viviendas acondicionadas para la habitabilidad. Desde el año 2022, Sareb cuenta con un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento que se basa en el principio de corresponsabilidad de las familias. Esto implica que, para acceder a ese programa, las familias que presentan indicios de vulnerabilidad deben colaborar con Sareb y participar en su Programa de Acompañamiento que, entre otros, incluye la tramitación de ayudas, la escolarización de los menores y el seguimiento de los trabajadores sociales de la compañía.

Además, Sareb también dispone de un Programa de Inserción Laboral en colaboración con el tercer sector y los servicios sociales para ayudar a esas familias a que superen su situación de riesgo de exclusión. Para la firma de un Alquiler Social con Acompañamiento, Sareb siempre trabaja con los Servicios Sociales municipales y comprueba con las fuerzas policiales que no existe conflictividad acreditada de las familias que van a acceder al programa.

La sociedad, controlada por el Estado, ha señalado que está a disposición del Ayuntamiento de Casarrubuelos, con el que ya trabajó para la firma de los alquileres sociales de los otros vecinos, "para facilitar todo lo posible la llegada de estos nuevos vecinos al municipio". Además, confirma que el edificio elegido "reúne las condiciones de habitabilidad, cuenta con acometidas de luz y de agua".

Ayuso llevará varios casos de víctimas de 'inquiokupación' al Defensor del Pueblo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que remitirá al Defensor del Pueblo una carta de varias víctimas de 'inquiokupación' de sus viviendas, después de reunirse esta misma semana con una de ellas. "A ver si este (tema) le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución", ha expresado.

En la sesión de control del Pleno en la Asamblea de Madrid, la dirigente madrileña ha subrayado cómo se están "multiplicando" los casos de este tipo por toda la Comunidad de Madrid sin que el Gobierno haga "absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad".