LIDL lo ha vuelto a hacer: llega el sueño de cualquier manitas por menos de 10 euros

Lidl ha vuelto a agitar su catálogo de herramientas con una propuesta que atraerá tanto a los aficionados al bricolaje como a profesionales que buscan un equipo de apoyo a un precio casi imbatible. Se trata de un nuevo multímetro digital de su reconocida marca Parkside, que sale a la venta por tan solo 8,99 euros. Esta cifra lo sitúa directamente como una de las opciones más asequibles y competitivas del mercado para realizar todo tipo de mediciones eléctricas y de componentes en el ámbito doméstico.

De hecho, a pesar de su bajo coste, el dispositivo ofrece un abanico de funciones notable. El aparato no solo es capaz de medir las magnitudes eléctricas fundamentales, como la tensión continua y alterna o la resistencia de un circuito, sino que también incluye una prueba de continuidad, una función esencial para verificar rápidamente el estado de cables y fusibles. A estas capacidades se suma la medición de temperatura, una prestación muy útil que amplía su versatilidad más allá de las tareas puramente eléctricas.

Asimismo, el diseño del multímetro integra varias características pensadas para la comodidad y la seguridad del usuario. Dispone de una pantalla EBTN que garantiza una lectura clara de los valores, incluso en condiciones de poca luz, y cuenta con una función de retención de datos para congelar una medición en el visor. Para optimizar la duración de las pilas, el equipo se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad. En el plano de la seguridad, destaca especialmente su capacidad para realizar pruebas de tensión sin contacto, lo que permite detectar corriente de forma segura. Todo ello está respaldado por una categoría de seguridad CAT III 600 V.

Especificaciones técnicas para todo tipo de tareas

En lo que respecta a sus especificaciones técnicas, el multímetro de Parkside está preparado para abordar una gran variedad de trabajos domésticos y de taller. El rango de medición de tensión es especialmente amplio, abarcando desde 1 milivoltio hasta los 600 voltios tanto en corriente continua como alterna. Igualmente tiene gran capacidad para registrar temperaturas, con un espectro que se extiende desde los -40 °C hasta los +300 °C, una medición precisa que se logra gracias a la sonda específica que lo acompaña en el paquete.

Además, para redondear la oferta y facilitar su uso inmediato, el producto se vende como un paquete completo y listo para ser utilizado desde el primer momento. La caja no solo incluye el multímetro, sino también el juego de cables de medición con puntas de prueba, la mencionada sonda de temperatura y las dos pilas AAA necesarias para su funcionamiento. De este modo, se evita que el comprador tenga que realizar desembolsos adicionales para poder empezar a trabajar con él.