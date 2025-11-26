Semana Santa 2026: fechas oficiales y días libres por comunidad autónoma

La Semana Santa 2026 ya tiene fechas y festivos cerrados y, con el calendario laboral de 2026 publicado en el BOE, ya se puede saber con bastante precisión qué tipo de puente tendrá cada comunidad autónoma.

Según el calendario litúrgico y las piezas informativas que lo explican a partir del cómputo oficial de la Iglesia, la Semana Santa de 2026 irá del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección).

En términos laborales, los días que marcan la diferencia en Semana Santa 2026 son tres:

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Lunes de Pascua: 6 de abril.

El Viernes Santo (3 de abril) figura en la resolución del BOE como fiesta de ámbito nacional, común a todas las comunidades y ciudades autónomas. Es uno de los festivos obligatorios del calendario de 2026.

El Jueves Santo (2 de abril) es una de las fiestas desplazables: las autonomías pueden decidir si lo declaran o no festivo. En 2026, casi todas lo hacen: será día no laborable en toda España, salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que optan por mantener la actividad habitual ese día.

El Lunes de Pascua (6 de abril), por su parte, no es festivo nacional, pero sí aparece como fiesta autonómica en varias comunidades. A partir de la resolución y de los calendarios laborales autonómicos, se confirma que será festivo en Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.