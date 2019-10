Los españoles y los franceses, los europeos que más apoyan la eutanasia

Casos mediáticos como el de Vincent Lambert en Francia, el enfermero en estado vegetativo que se convirtió en símbolo de la muerte digna en Francia; o el de María José Carrasco en España, la mujer aquejada de esclerosis múltiple que pidió ayuda a su marido para morir, son un ejemplo de hasta qué punto la eutanasia es un asunto que despierta mucho interés en el debate público de ambos países. Los españoles y los franceses son los europeos que más aprueban esta práctica, pese a que no está contemplada en ninguno de las legislaciones. Así se desprende del Estudio Internacional de Valores del BBVA, que ha encuestado a 1.500 ciudadanos de Alemania., España, Francia, Italia y Reino Unido sobre cuestiones como la eutanasia, el aborto, la gestación subrogada, el acoso y la satisfacción personal.

En relación a la eutanasia, la mayoría de las sociedades de estos países se muestran favorables y todos las puntúan por encima del 5. Italia es el país con menor grado de aceptación (6,2), y el que más Francia, con un 7,8. Le sigue España con un 7,3. Con respecto a nuestro país, el informe del BBVA expone que este valor es superior al registrado en 2012, cuando los españoles lo valoraron con un 6,4. También especifica que el nivel de aceptación sobre esta cuestión ha crecido en todos los segmentos de población, especialmente entre quienes se declaran de izquierdas y los que expresan un nivel de religiosidad bajo.

Contrasta el nivel de aceptación de los españoles hacia la eutanasia con la que muestran sobre el aborto En este asunto no se muestran tan proclives, pese a que esta práctica sí esta despenalizada y recogida en la ley. España es uno de los países europeos que menos lo aprueban (lo puntúan con un 5,5), por detrás de Alemania (5,4) e Italia (5,2) y su postura a penas ha cambiado desde 2012: su aprobación tan solo ha crecido 0,6 puntos. Lo que explica esta diferencia en la aceptación de la eutanasia frente al aborto, es según Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, que la interrupción del embarazo está regulada. «En el caso de la eutanasia no ha habido un movimiento social porque no se ha regulado. Si se hiciera, aparecerían los matices y las personas tendrían más claro su posicionamiento. Como con el aborto».