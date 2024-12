Madrid y Baleares desmienten a Sanidad sobre el Plan de Invierno: "No lo tenían listo, las comunidades no hemos frenado nada"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado esta mañana, en el Pleno del CISNS, que "se había trabajado con las comunidades un protocolo común frente a la gripe y otros virus respiratorios invernales en la Comisión de Salud Pública", pero que "las regiones del PP lo frenaron, yendo incluso en contra de sus propios técnicos".

Tanto la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, como la consejera de Salud del Gobierno balear, Manuela García, se han apresurado a desmentir tal afirmación.

"El problema que tuvo es que el Plan que presentaban desde el Ministerio, como siempre tarde y sin base científica, fue rechazado por los técnicos de Salud Pública, que veían que no tenían ningún tipo de garantía ni para disminuir la presión asistencial ni para proteger a la población", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

Frente a ello, ha recalcado que las comunidades autónomas tienen un Plan de Invierno "que ya está funcionando desde hace mucho tiempo". "En concreto, hemos empezado con la vacunación, que está teniendo buenos resultados y tenemos otra serie de medidas consensuadas con nuestros hospitales, con nuestros profesionales sanitarios y con Salud Pública".

A su juicio, este es solo otro de los temas que el Ministerio "ha cogido como mantra" para atacar al PP, ya que ningún gobierno regional "se ha opuesto a hacer un plan que proteja a la población". "Otra vez que no vuelvan a utilizar la pancarta a la oposición para luchar contra la sanidad y contra los consejeros porque nosotros estamos para tener todas nuestras fuerzas al servicio de la población y no podemos perder ni un minuto en tuits y en titulares que no hacen otra cosa que perjudicar a todo el mundo", ha recalcado.

Por su parte, la consejera balear, ante las acusaciones de la ministra ha querido aclarar que "el supuesto trabajo no tuvo la aprobación de los técnicos de las diferentes comunidades". "Por tanto, cada uno tiene sus planes de invierno, que evidentemente hay que mejorar", para lo que ha reclamado "contar con un sistema de información y medición común".