Marruecos se queda sin bodas por la huelga de notarios

Marruecos se ha quedado sin matrimonios a partir de hoy por la huelga de notarios, según informan medios digitales del país vecino. Los motivos están en la decisión del Ministerio de Justicia para retirarles el derecho a recibir fondos y depósitos relacionados con la escrituración de bienes inmuebles, según lo incluido en el borrador de un nuevo proyecto de ley relacionado con la profesión.

Estas dudas se vieron alimentadas por la declaración de Abdel-Latif Wehbe, ministro de Justicia en la Cámara de Consejeros, el martes 27 de enero, quien rompió el silencio diciendo que algunos partidos se oponen a permitir la retirada del mecanismo de depósito. La duración de este nuevo paro es de 14 días, desde hoy hasta hasta el 31 de marzo.

La primera huelga duró una semana, del 29 de enero al 5 de febrero; la segunda, del 28 de febrero al 6 de marzo de 2024. Los notarios tienen intención de implementar una cuarta huelga que durará 21 días. También se propone, en caso de que el Ministerio de Justicia no abra la puerta al diálogo, lanzar una huelga indefinida, con un plantón frente a la sede del Ministerio de Trabajo, a partir del próximo 6 de mayo, hasta que se reúnan con los profesionales y se cumplan sus demandas.

Durante una reunión abierta organizada el sábado por la Asociación Marroquí de Justicia, Suleiman Adkhul, presidente del organismo, acusó al Ministerio de Justicia de “golpe de estado”. Explicó que el proyecto de ley filtrado sobre la abogacía incluye desviaciones que dan la impresión de que el ministerio no se toma en serio el enfoque participativo y no respeta lo acordado con la comisión. Y que no es una decisión unilateral, sino emitida por la Asamblea General, que es considerada el máximo órgano jerárquico para decidir sobre cuestiones cruciales para la profesión.

El matrimonio está permitido en Marruecos en cualquier día del año, aunque se esté, como ahora, en el mes del Ramadán. Los musulmanes deben abstenerse de comer, beber, y tener sexo desde la aurora hasta el ocaso. Por lo tanto, no hay nada que impida las bodas en este periodo, siempre que se cumplan esas normas.