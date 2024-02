La mayoría de las regiones demandan a Sanidad que aborde el déficit de médicos de Primaria

El Ministerio de Sanidad y las CCAA se reunirán mañana en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en un pleno monógráfico agendado específicamente para abordar la gestión de los recursos humanos en Atención Primaria (AP), uno de los principales problemas que sufre este nivel asistencial. La ministra, Mónica García, se comprometió a mediados de diciembre a programar un pleno específico sobre el tema, que va celebrar casi dos meses después. También avanzó que propondrá a los consejeros la creación de una Comisión de Atención Primaria para que este nivel asistencial "tenga el papel estable y de desarrollo entre las CC AA y el Ministerio que necesita la sanidad".

Sin embargo, varias comunidades ha manifestado su sorpresa al ver que la falta de profesionales no se incluye en el orden del día de la reunión de mañana. "Es un monográfico para tratar la Atención Primaria, pero, curiosamente, no está dentro del orden del día la falta de profesionales. Le he pedido que, por favor, incluya en el orden del día ese plan de acción para ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro; que retome los criterios de acreditación de unidades docentes, de familia y medicina comunitaria que están parados desde el 2018; y para que, desde luego, también tome en consideración la falta de profesionales añadida que va a haber porque los residentes este año terminan en septiembre", explicó el lunes la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute. En una carta, Matute le solicitó a también a García que incluyera en el pleno "una propuesta de trabajo conjunta concreta" para hacer frente a la falta de profesionales que afecta al conjunto del SNS "a la que ya han manifestado su adhesión la inmensa mayoría de miembros" del CISNS.

Así lo manifestado también el consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, señalando que "dentro de los temas del orden del día comunicado, no se aborda de forma directa el gran problema que toda España afronta en Atención Primaria, que es el déficit de médicos, aspecto del que solo se hacen referencias como la recogida de propuestas en la gestión de profesionales o al fortalecimiento del trabajo conjunto".

Hay que recordar que, hace tan solo unas semanas, se hizo público que 13 de las 17 comunidades autónomas se habían sumado a un manifiesto- impulsado en julio de 2022 por las consejerías de Sanidad de Galicia y País Vasco- para reclamar al Ministerio "medidas de choque urgentes" ante la falta de médicos en Atención Primaria. La reivindicación se concreta en media docena de medidas "competencia de Sanidad", cuya responsabilidad no deberían eludir.

Entre otras, las regiones proponen "garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas", "no seguir dando validez a un sistema formativo que genera un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que aún no han sido resueltos, como la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias", la ampliación, "por vía de urgencia", del número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, en concreto 1.000 más al año. Tambien demandan que, una vez ese sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad "estén reformados y permitan acreditar un mayor número de plazas", "se haga una convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria". Por último, plantean "fomentar e implementar", a través del Plan de Acción Estatal, "todas las medidas posibles que faciliten" el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Sanidad, por su parte, ha anunciado que se se procederá a una evaluación de las acciones del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 y futuros pasos a tomar. Para ello, el Ministerio ha explicado que recogerá las propuestas y líneas de acción en tres áreas de atención prioritaria: además de la mencionada gestión de profesionales, se abordará la accesibilidad y gestión de la demanda en AP. Esta última incluye, entre otros temas, barreras al acceso, modelos presenciales y telemáticos de atención, redefinición competencial, gestión de agendas, diseño de equipos de AP y autonomía de gestión.

Por otro lado, también se abordará la continuidad asistencial y atención integrada; esto es, coordinación entre niveles asistenciales de forma bidireccional, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y coordinación sociosanitaria. Además, se pondrá sobre la mesa una propuesta de fortalecimiento del trabajo conjunto en Atención Primaria en el seno CISNS.

Por último, se efectuará una valoración de la situación de las infecciones respiratorias agudas en el SNS, después de que todas las CCAA lleven, al menos, dos semanas de descenso en la incidencia de gripe, covid y virus respiratorio sincitial.