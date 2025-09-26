Muere un figurante tras tropezar y caer en el rodaje de la nueva película de Los Javis en Comillas

Un hombre de 78 años que trabajaba como figurante en el rodaje de la última película de Los Javis, "La bola negra", falleció tras sufrir una caída en las instalaciones donde se grababa el filme.

El accidente tuvo lugar el pasado día 1 de septiembre en la Universidad Pontificia Comillas, que había sido alquilada para el rodaje, según adelantó este jueves el 'El Diario Montañés'.

Durante los preparativos previos a la filmación, el figurante tropezó y cayó por unas escaleras, sufriendo un traumatismo craneoencefálico.

El siniestro se produjo en el interior de uno de los edificios, junto a una escalera y en un área próxima a la zona de maquillaje, informa Ep.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde murió días después a causa de los golpes recibidos en la cabeza.