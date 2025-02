Un naturópata alimentario asegura que la fruta como postre es mala para la salud: "no hay nada más incorrecto que esto"

Quién lo iba a decir. Parece impensable que las frutas, las cuales ofrecen una infinidad de propiedades nutritivas para el cuerpo humano, puedan llegar a ser malas para la propia salud. Estos alimentos están presentes, prácticamente, en todas las dietas, debido a que sirven para adelgazar y para mantener una buena línea alimentaria.

Una de las particularidades que presentan estos frutos procedentes de las plantas cultivadas o silvestres es su azúcar. Estos productos cuentan con la fructosa, un carbohidrato que las dota de ese sabor dulce tan característico. La realidad es que este componente no presenta ningún riesgo para la salud, a no ser que sea consumido en grandes cantidades.

Un naturópata asegura que la fruta como postre es mala para la salud

En este sentido, un creador de contenido en redes socialesha sentenciado a las frutas solo cuando se consumen como el postre de una comida. Según este especialista, esto es un error común que puede suponer un verdadero problema para el sistema digestivo y su proceso tras la alimentación.

El autor del vídeo publicado en Instagram ha sido @lahorademiguelangel, un naturópata alimentario colegiado por FENACO. Su publicación, la cual acumula más de 17.000 me gustas, ha destacado por su no recomendación de las frutas como el postre durante las comidas. Además, también ofrece un método que hará que se puedan aprovechar mejor los beneficios que te pueden ofrecer el ingerirlas.

¿Por que la fruta es mala como postre?

"A pesar de que es muy típico, no hay nada que sea más incorrecto que esto", afirma durante el inicio del vídeo. El ejemplo que pone para explicar por que no se debe hacer esto jamás es mediante una comida en la que, primero, se come un plato de ensalada y después uno de pollo con arroz. Justifica que esto será una comida que pasará haciendo la digestión en el estómago entre tres y cuatro horas.

Por su parte, la fruta es un alimento que tiene azúcar y, aparte, "se digiere muy rápidamente", asegura el especialista. Al ser un alimento tan asimilable que "en 20 minutos ya habrá pasado por el tracto digestivo". Su explicación continúa argumentando que "si tú, después de haberte tomado un plato de pollo con arroz, tomas una fruta, vas a obligarla con su azúcar a estar pululando por el estómago".

De esta manera, el aparato digestivo se estaría viendo afectado debido a ese cúmulo de horas por las que una fruta no debería estar albergada en el tracto durante tanto tiempo. Con lo cual, "un alimento que pasa más tiempo de lo que debe a una temperatura de 37 grados, se va a fermentar" en vez de digerirse. Las consecuencias principales de este proceso serán que el azúcar se quede acumulado en el organismo y que pueda llegar a ser perjudicial para la salud; a su vez, generará en el organismo hinchazón, gases y malestar.

¿Cuándo es más sano comer fruta?

Miguel Ángel asegura que lo correcto será comerlas antes o tomarla entre las comidas, para que su digestión pueda llevarse a cabo en tan solo esos 20 minutos que indica el naturópata alimentario. Su recomendación en el pie de la publicación es la siguiente: "Disfrútala sola, como snack o en ayunas para aprovechar al máximo sus beneficios. Tu digestión te lo agradecerá".