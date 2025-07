Un nutricionista alucina con el gazpacho de este supermercado: “Es una alternativa buenísima”

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los hábitos alimenticios cambian en busca de platos más ligeros, frescos y fáciles de preparar. Se abandonan comidas más pesadas como el cocido o las lentejas y entran otras más adecuadas para las altas temperaturas. Uno de esos grandes platos fríos de España es el gazpacho que es una sopa fría, originaria de Andalucía, ha trascendido su origen rural para convertirse en un clásico imprescindible de la temporada estival.

Con ingredientes sencillos como tomate, pimiento, pepino, ajo y aceite de oliva, el gazpacho ofrece una combinación perfecta de sabor, frescura y valor nutricional. Su versatilidad y su capacidad para adaptarse a los gustos hace que muchas personas no lo perdonen. No siempre hay tiempo para prepararlo, pero la mayoría de supermercados ofrecen este alimento ya listo para únicamente abrirlo y servirlo. El nutricionista Fran Susín ha desvelado un gazpacho envasado que de verdad merece la pena por sus cualidades.

Este es el gazpacho envasado más saludable

El gazpacho envasado al que hace referencia Fran Susín es el 'Chef Select' disponible en Lidl. Su precio de 1.55 euros el litro es otra de sus grandes ventajas ya que permite acceder a él de forma económica. El nutricionista explica los motivos de esta recomendación: "Me ha sorprendido. Si miramos los ingredientes son: 95% de hortalizas frescas (tomate, pimiento, pepino, cebolla ajo), 2,2 de aceite de oliva virgen extra, Vinagre de vino, sal y zumo de limón".

Hace un inciso: "Es verdad que el gazpacho no tiene por qué llevar zumo de limón, pero es totalmente recomendable". Todo ello lo explica leyendo las propiedades del propio envase. No se queda ahí y lanza otra afirmación: "Si no tienes tiempo de hacerlo en casa, este gazpacho es una alternativa buenísima, con ingredientes reales y sabor de verdad". Muchas veces se busca imitar el sabor, pero utilizan ingredientes que nada tienen que ver con los originales y son mucho menos saludables".

También es el preferido por la OCU

Durante el año pasado, la OCU realizó el análisis de 58 marcas diferentes de gazpacho envasado y la corona se la llevó la tradicional marca 'Chef Select' disponible en Lidl. Este año, la historia se repite, este producto sigue encabezando la lista. Su mencionado precio de 1.55 euros el litro también es la razón por la cual sigue siendo el favorito de la OCU.

¿Cómo saber cuál es el mejor gazpacho?

Si aún no hemos degustado una marca en específico, la selección debe llevarse a cabo en base al etiquetado. En él se incluyen los ingredientes, los porcentajes nutricionales de cada uno y los conservantes que garantizan su rendimiento. Todo esto se denomina valoración nutricional. Una vez comprado, podemos juzgar el olor, color y textura del gazpacho. Si se añade pimiento rojo en lugar de verde, pan rallado o agua, se va a notar en su consistencia y apariencia.

Existen varias opciones saludables en los supermercados, pero para Fran Susín y para la OCU no hay debate y el de Lidl se lleva el premio gordo debido a sus cualidades alimenticias. Comer saludable es clave para evitar problemas de salud y poder disfrutar del verano como todo el mundo quiere.