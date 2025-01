OdiseIA4Good, la inteligencia artificial al servicio de los que más lo necesitan

OdiseIA, el observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial en España, organiza su primer hackathon internacional de IA para colectivos vulnerables con el apoyo de Google.org y en colaboración con la Fundación Pablo VI.

OdiseIA4Good es un encuentro tecnológico cuyo principal objetivo es desarrollar soluciones de inteligencia artificial innovadoras para abordar problemáticas sociales concretas. Con formato de hackathon, apuesta por un enfoque abierto para que todo tipo de empresas, pymes, startups, profesionales independientes o hackers puedan participar, con la misión común de contribuir a la construcción de retos que aborden problemas sociales y ambientales mediante el uso de la inteligencia artificial.

Existen dos modalidades para participar,ambas de forma gratuita, bien como entidad, con un equipo cerrado, o de forma individual sumándose a los retos abiertos, junto a otras personas. No es necesario contar con experiencia previa en hackathones, lo que se valora fundamentalmente es la creatividad, el interés por generar un impacto positivo y el deseo de colaborar con otros participantes.

Ayudar a los que más lo necesitan

Los desafíos se centrarán en temas como oportunidades laborales para personas con discapacidad, acceso a recursos para migrantes, lucha por la soledad de los mayores, reducción de la brecha digital rural, ayuda a pacientes de fibromialgia, soporte a víctimas de la DANA en Valencia o descarbonización, entre otros muchos.

La presidenta y fundadora de OdiseIA, Idoia Salazar, comenta para animar a la participación: “En este primer hackathonbuscamos mentes innovadoras dispuestas a transformar la tecnología en soluciones reales con impacto positivo. Creo firmemente que podemos construir una inteligencia artificial confiable si sumamos fuerzas de expertos de diferentes disciplinas y este hackathon OdiseIA4Good supone un punto de encuentro para lograrlo”.

Un paso hacia una IA más ética y responsable

Solo los proyectos que cumplan con los criterios de viabilidad y calidad se seleccionarán rigurosamente por un comité especializado de OdiseIA4Good que se encarga de revisar todos los desafíos recibidos y de elegir aquellos que sean más innovadores, impactantes y viables. En la web se pueden consultar los retos presentados para sumarse a ellos.

El jurado de OdiseIA4Good evaluará cada propuesta con el objetivo de garantizar que sea relevante para el contexto social y que se ajuste a los valores y objetivos del hackathon así como al criterio y los valores éticos de OdiseIA. Está integrado por diferentes profesionales de renombre internacional entre los que destacan:Aleida Alcaide, Dir. Gral. de Inteligencia Artificial del Gobierno de España (MTDFP), Manuel Ruiz del Corral, Subdirector Gral. Digital de Economía, Innovación y Hacienda del Ayto. de Madrid, Virginia Carcedo, Secretaria Gral. de la Fundación ONCE, Joaquina Salado, Head of AI Ethics en Telefónica, Marta Poblet, Senior Research Lead en The Data Tank, Enrique García, Técnico en Accesibilidad y Presentador en la ONCE o Fernando Mairata, Presidente de PETEC, entre otros.

El hackathon cuenta con un grupo de mentores y speakers que guiarán e inspiraran a los equipos en el desarrollo de sus proyectos, aportando su afianzada experiencia técnica y estratégica para proporcionar perspectiva sobre la viabilidad empresarial y estrategias de lanzamiento. Entre ellos destacan Bas Wouters, Global CEO del Cialdini Institute o Juan Carlos Ramiro, Presidente del CINTAC.

La dinámica del hackathon permite que los equipos participantes puedan empezar a trabajar de manera virtual desde tres semanas antes del evento presencial, facilitando la colaboración temprana, la planificación de las propuestas y el desarrollo inicial de las soluciones. Finalmente, el hackathon presencial se celebrará en la Fundación Pablo VI (Madrid) los días 25, 26 y 27 del próximo febrero, dónde los equipos trabajarán de manera intensiva para completar sus soluciones y presentarlas a un jurado especializado para la evaluación final.

Es posible participar también en formato remoto y en inglés

La deliberación del jurado y la entrega de premios será el día 27 de febrero, día en el que OdiseIA4Good premiará a los ganadores con el apoyo de hasta tres proyectos destacados del Hackathon con incubación durante un año y mentoría por parte de OdiseIA. Además, se darán otros premios especiales como acceso a recursos formativos de la Escuela 42 de Fundación Telefónica, la participación en el programa Speed Master del EIT Digital y más premios que realzarán los proyectos más innovadores y eficaces a desarrollarse. La totalidad de los premios y las categorías se harán públicos el 25 de febrero, día en el que se producirá la inauguración de las sesiones presenciales. Esas jornadas se retransmitirán por streaming para los participantes que estén trabajando de forma remota desde cualquier país o ubicación.

Sobre OdiseIA

OdiseIA es una asociación española sin ánimo de lucro fundada a finales de 2019 como un observatorio objetivo y multidisciplinar. Su misión es velar de manera independiente por el uso responsable de los sistemas de inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas e instituciones públicas y privadas. Creado por un grupo de reconocidos profesionales del sector movidos por el propósito de que en España se desarrolle IA de manera ética y responsable, OdiseIA lleva a cabo acciones ligadas a la observación, prevención y mitigación de los desafíos del uso de la inteligencia artificial.