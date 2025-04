Una okupa chantajea a una anciana de 83 años: "Fue al juzgado y dijo que se había cortado las venas por mi culpa"

La okupación tiene una nueva modalidad, la inquiokupación. Este término, que se ha popularizado en los últimos años, hace referencia a aquellos inquilinos que, con un contrato de alquiler en vigor, dejan de pagar la renta en algún momento y se niegan a abandonar la propiedad. A diferencia de la okupación tradicional, donde individuos sin ningún título de propiedad o contrato válido invaden una propiedad, en este caso, "existe una relación contractual inicial entre propietario e inquilino".

Al haber un contrato, no hay ni allanamiento de morada ni usurpación de vivienda, lo que hace que los desalojos sean mucho más lentos y costosos. Además, los inquiokupas vulnerables están protegidos desde hace más de cinco años por el Real Decreto-ley 11-2020, que impide el desalojo de las personas en estado de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. Los casos se suceden a diario y uno de los más llamativos es el que ha desvelado el programa 'En Boca de Todos' de 'Cuatro', con Paquita, que está viviendo un drama por culpa de su inquiokupa, como protagonista.

El drama de Paquita

Paquita, una mujer de 83 años, es propietaria de una vivienda unifamiliar situada en la localidad de Carranque, Toledo. La heredó de su madre y decidió alquilarla: "Yo me preparé la vida para en la vejez poder vivir". Destaca lo importante que es para ella: "Tiene un valor sentimental muy grande, era de mi madre. Ella no la pudo disfrutar por desgracia y yo tampoco", afirmó entre lágrimas. La propietaria cobraba 450 euros mensuales de alquiler, pero en un gesto con su inquilina decidió bajarlo a 425. Sin embargo, tras irse su marido, la inquilina dejó de pagar.

"No me pagas y yo estoy teniendo carencias por no cobrar", le decía Paquita a la inquilina, ahora inquiokupa. Mientras tanto ella se olvida de la anciana: "Si todo me sale bien, volveré a pagar otra vez e iré pagando retrasos". El programa de Cuatro habló con la okupa, que se defendió: "No me he negado a pagar". Paquita respondió incrédula: "¿Cómo que no se ha negado? Si no me paga". Le debe 24 meses de alquiler, pese a la firma de documentos: "Le dieron una ayuda social y me hizo firmar un papel de que me iban a ingresar a mí en la cuenta y ni me la han ingresado ni nada".

La inquiokupa denuncia amenazas

El lanzamiento ya tiene fecha, el 17 de septiembre. La inquiokupa reconoce la orden, pero no accede a marcharse: "Es verdad que ha puesto una orden de desahucio y yo no me niego, pero no me voy a ir, no tengo opción". Ella culpa a Paquita de sus problemas: "Hemos tenido algunos problemas porque ella tenía que hacer algunos arreglos en la casa, pero no los realizó", afirmó a Cuatro.

Pese a ello, también reconocía los impagos en una llamada: "Sé que la debo 18 meses, lo sé perfectamente". En la misma comunicación atacaba: "Yo sé que a usted le dan igual todos los problemas que yo tenga". Además de pasar al ataque, denunciaba amenazas: "Me dijo que iban a venir sus hijos a sacarme".

La desesperación de Paquita

"Si no me paga, ¿de qué vivo yo?", afirmaba en el mencionado programa. Lo más llamativo llega cuando confiesa que la llamaron porque la inquiokupa la había culpado de un intento de suicidio: "Fue llorando al juzgado a lágrima viva diciendo que se había cortado las venas por mi culpa". También resaltan que no fueron amenazas, sino que fue ella misma la que mencionó a sus hijos: "Me dijo no pagaba, que vengan tus hijos a sacarme de los pelos". "Estoy sufriendo y luchando, al final lo que he hecho es publicarlo", concluyó.