Se va de vacaciones y al volver encuentra a un okupa en su coche: “Me dijeron que la denuncia no iba a llegar a nada”

La Policía Nacional y los expertos contra la okupación avisan periódicamente de la importancia de proteger la vivienda cuando uno se marcha de vacaciones para evitar posibles asaltos. Existen varios trucos para ello, pero el principal se basa en simular que la casa está habitada. Se pueden hacer pidiendo a un vecino o persona de confianza que recoja la correspondencia y que acuda al domicilio para subir las persianas y encender las luces al menos una vez a la semana.

La prevención es clave, pero no siempre exime de sufrir algún contratiempo. Los delincuentes son altamente insistentes e innovadores y no siempre es posible evitar problemas. Las condiciones no siempre les importan como revela el caso que le ocurrió a la creadora de contenido Niniva León Gil, que en un vídeo dramático y prácticamente entre lágrimas explicó a sus seguidores el panorama que se encontró al volver de sus vacaciones: "Tengo a una persona viviendo en mi coche".

Una okupación a un coche

Tras comenzar el vídeo con la llamativa afirmación, dio detalles en un extenso mensaje en TikTok. Antes de nada y casi entre lágrimas, contextualiza: "Me fui de vacaciones a ver a mi familia y resulta que cuando llego me encuentro mi coche con basura, roto y con comida". Revela su primera acción: "Yo lo que hice fue sacar todo lo que había, como los papeles del coche, antes de que me robaran más cosas". Vuelve a situar: "Me forzaron el coche, una persona viviendo dentro y me robó todo, no se imaginan lo que es todo".

Denuncia intencionalidad: "Me hizo las cosas adrede, no tengo nada". Mientras muestra las imágenes de los cables del volante al descubierto, sigue con su indignación: "Me intentaron arrancar el coche, tengo cigarros, bolsas de marihuana, la rueda de atrás que no se la pudieron llevar, me rompieron el capó, que no puedo abrirlo". Se pone en lo peor: "Seguramente me habrán robado motor, batería y todo".

La denuncia de la víctima

Lanza un mensaje de auxilio a sus seguidores: "Necesito ayuda, no sé qué hacer". Explica que ya ha intentado seguir los cauces tradicionales: "Quería denunciar pero me dijeron que no iba a llegar a nada". Muestra una luz que fue arrancada desesperada: "No se lo llevaron, lo arrancaron para joder". "Tengo pruebas de cigarros, huellas, botellas", explica. "Me parece muy injusto, en esta país se puede hacer cualquier cosa que no te va a pasar nada", protesta.

"Yo vuelvo de ver a mi familia y me encuentro sin coche. Un coche que he pagado yo, pueden hacer lo que quieran que la justicia...", sigue denunciando. Pide dar importancia a un importante aspecto: "Literalmente están invadiendo mi privacidad y es una de las cosas que me da más rabia. Es como que se metan en tu casa", compara. "Me parece de muy mala persona que alguien sea capaz de hacer esto", señala. Concluye sin tapujos: "No está abandonado, está aparcado delante de las casas. Seguro que alguien ha visto algo y nadie es capaz de decir nada".