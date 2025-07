Joaquín Prat estalla en directo contra la madre de un okupa: "La solución no es vivir a costa de otro ciudadano"

La tensión fue evidente en el plató de 'Vamos a ver' cuando Joaquín Prat entrevistó a María, madre del joven que okupa ilegalmente la vivienda de Cristina, su legítima propietaria. Desde el inicio, María mostró una actitud combativa: “Has hecho juicios de valor respecto a mi hijo y no conoces la historia”, reprochó al presentador. Joaquín trató de mantener el tono periodístico, pero la conversación derivó en un cruce constante de interrupciones y acusaciones. “Tu hijo vive de okupa, María, y la persona que compró esa casa no puede vivir en ella con su hija escolarizada”, subrayó el presentador con firmeza. La madre, por su parte, se defendió argumentando que su hijo estaba en la casa con el supuesto consentimiento del anterior propietario y que nunca se le impuso un plazo claro para abandonarla: “Tengo audios donde digo que estoy buscando piso, que estoy a full, dame tiempo”. Además, denunció que el entorno de la nueva propietaria habría lanzado insultos homófobos contra su hijo, algo que consideró inadmisible: “Mi hijo ha recibido amenazas y comentarios denigrantes por parte de personas contratadas por la otra parte”.

La discusión se intensificó cuando Joaquín Prat le preguntó directamente por qué su hijo, siendo mayor de edad, no vivía con ella en lugar de ocupar una casa ajena. María respondió con contundencia: “¿Cuántos mayores de edad viven con sus padres? ¿Y cuántos no pueden?”. El presentador no cedió: “La solución no es ocupar, la solución no es vivir a costa de otro ciudadano”. María, visiblemente alterada, acusó al programa de ofrecer una versión sesgada: “Si vosotros la empatía no la podéis utilizar por ambas partes, no puedo hacer más”. Joaquín replicó tajante: “Tú no puedes exigir empatía cuando estás legitimando una situación ilegal que perjudica a otra familia”. La entrevista se cerró con una frase cargada de sarcasmo por parte de la madre: “Como diría un abogado, fin de mi alegato”. Prat, por su parte, zanjó: “Tú eres la madre. La responsabilidad de tu hijo no puede recaer en una familia que compró legalmente su casa”, zanjó así su intervención el maestro de ceremonias de Mediaset.

¿Qué ha ocurrido con la casa de Cristina?

Cristina compró con ilusión un chalé a las afueras de Barcelona para empezar una nueva vida con su familia, pero el sueño se convirtió en pesadilla. La vivienda, que adquirió con conocimiento de que estaba ocupada, fue una apuesta arriesgada basada en la palabra del padrastro del okupa, quien le prometió que el joven se marcharía en unas semanas. Sin embargo, nada de eso ocurrió. El chico, que resultó ser el hijo conflictivo de sus nuevos vecinos, no solo se negó a abandonar la casa, sino que, según Cristina, cuenta con la complicidad de su propia familia para dilatar el proceso legal. La situación ha provocado múltiples intervenciones policiales en lo que antes era una calle tranquila, mientras Cristina se ve obligada a vivir con su hija en casa de su madre y su marido, separado de ellas, en otro lugar. Ha gastado todos sus ahorros en una vivienda que no puede disfrutar, mientras el okupa sigue dentro sin intención de irse. “Ni se ha marchado ni quiere saber nada del acuerdo”, lamentó ante los micrófonos de 'Vamos a ver'.