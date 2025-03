El Papa reaparecerá el 20 de abril para la bendición "urbi et orbi" del domingo de Pascua

El Vaticano ha confirmado este jueves que el Papa Francisco, aún convaleciente tras su ingreso hospitalario por una grave infección respiratoria, dará su tradicional bendición “urbi et orbi” en la plaza de San Pedro el próximo 20 de abril, el domingo de Pascua. No obstante, la Santa Sede no ha señalado si el pontífice podrá presidir las demás celebraciones.

Precisamente este jueves el Vaticano ha publicado los próximos actos del calendario, en los que se incluyen los ritos de la Semana Santa, pero sin especificar quién los celebrará. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó de que "habrá que ver cómo mejora la salud del Papa en las próximas semanas para valorar su posible presencia, y en qué términos, en los ritos de Semana Santa", informa Efe.

Fuentes vaticanas explicaron que aun no había nada organizado para la Semana Santa, pero estudian un 'plan B' para sustituir a Francisco, quizá con varios cardenales en cada rito, en uno de los periodos más importantes para la Iglesia católica, mientras que Francisco podría participar en momentos puntuales.

Francisco, de 88 años, fue dado de alta tras su hospitalización en el Gemelli por una infección respiratoria y una neumonía bilateral aunque permanecerá en convalecencia "al menos dos meses" siguiendo el tratamiento y realizando la fisioterapia respiratoria y motora en su apartamento del segundo piso de la Casa Santa Marta.

El Vaticano confirmó todos los actos de abril que comenzarán con el Domingo de Ramos, el día 13 a las 10:00 horas en la plaza de San Pedro.

Mientras que la Semana Santa vaticana - del 17 al 21 de abril- se iniciará con el Jueves Santo, con dos misas, una por la mañana y otra por la tarde, mientras que el Viernes Santo habrá otras dos celebraciones, entre ellas, el Vía Crucis en el Coliseo por la tarde, y la vigilia el Sábado Santo.

También confirma la misa de Pascua del Domingo de Resurrección, que culmina con la bendición Urbi et Orbi.

Según el plan alternativo que han publicado algunos medios, se han identificado algunos cardenales para celebrar los ritos en nombre del Papa, como se hizo en 2005, en el último período de la vida de Juan Pablo II, cuando ya muy enfermo por el parkinson, la tarea fue confiada a sus colaboradores más cercanos. Karol Wojtyla apareció sólo el Domingo de Resurrección desde la ventana de su estudio, pero sin poder hablar.

En el calendario también se incluye la canonización del joven Carlos Acutis el 27 de abril, en la que se espera la participación de decenas de miles de personas.