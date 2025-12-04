Ganaderos y mataderos piden sacrificar a todos los jabalíes cerca del foco de peste porcina

Las industrias cárnicas y las grandes empresas de porcino de España que forman parte de la junta de precios de Mercolleida han planteado este jueves sacrificar a todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se detectó la peste porcina africana (PPA) y vaciar las granjas de cerdos de engorde de la zona.

Así lo ha explicado el director general de la lonja, Miquel Àngel Bergés, que ha lanzado un mensaje de "unidad" del sector, del que ha dicho que pide "máxima celeridad" para actuar sobre la zona cero para "garantizar que el virus no salga de esta área".

"La única manera de que no salte a otras comarcas o incluso a otras provincias es sacrificando a los cerdos", ha afirmado.

Bergés ha afirmado que es primordial sacrificar a los cerdos y permitir que los mataderos tengan margen para sacar carne y sacrificar a buen ritmo. "La capacidad de stock de carne congelada de los exportadores, no solo de Cataluña sino de toda España, está llegando a sus límites", ha afirmado el director general de Mercolleida.