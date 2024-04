Polémica en Marruecos por una aplicación para establecer relaciones sólo con fines matrimoniales

La aplicación marroquí de citas con fines matrimoniales “Matrimonio Halal” (legal), lanzada por Elias Al-Kharisi, apodado “Sheikh Sar”, está envuelta en una gran polémica en el vecino país, pese a que nada tiene que ver a las que funcionan con fines de “ligue” en países europeos.

Los que la rechazan consideran que la religión no puede tener "fines comerciales o lucrativos”. La nueva aplicación para salir con hombres y mujeres jóvenes exclusivamente con fines matrimoniales, con un precio de suscripción de hasta 300 dirhams (27,7 euros) para los hombres y 100 dirhams (9,25) para las mujeres, “se basa en ideas similares a las citas a ciegas, que han desatado polémica en Marruecos recientemente”, dicen los detractores, que argumentan que “la aplicación esté permitida no significa que el matrimonio es su último horizonte en la tierra”.

Samira Mohia, presidenta de la Federación de la Liga por los Derechos de las Mujeres, se negó a iniciar el debate sin considerar la solicitud como una especie de “negocios” en nombre de la religión, porque “quien es celoso de su religión no comercializa sus objetivos”. : “Este asunto pone de relieve intenciones que eran antiguas y no declaradas, simplemente esperando a que se desarrolle el contexto de la descarga, lo que pone en duda la credibilidad del camino de la defensa y pone a prueba sus verdaderos antecedentes”; es “una aplicación que también es moralmente repugnante, ya que consagra la cosificación de la mujer”.

Subrayó que “los estándares físicos aprobados, como el color de la piel, y los relacionados con él, como la naturaleza de la vestimenta, y colocarlos en primer plano de las opciones para elegir pareja, refuerzan los estereotipos que consideran las mujeres como cuerpos de una vez por todas”, señalando que “brindar la posibilidad de dar seguimiento a las conversaciones entre mujeres es una violación de la privacidad y una tutela nueva e incomprensible, como si estuviéramos ante un nuevo concepto de custodia del templo que se lleva a cabo”. en un contexto digital y de manera silenciosa”, según digitales del país vecino.

“Por ejemplo, una relación puede comenzar dentro de la aplicación bajo la tutela de su dueño, pero tan pronto como sale de la aplicación sufre ciertos desequilibrios, lo que significa que conocer el fracaso de esta percepción en primer lugar y luchar por ello plantea más que un signo de interrogación”; “como activistas de derechos humanos, es vergonzoso y lamentable ver que esto suceda entre nosotros, y es un lujo decir la verdad”, agrega.

Karima Rushdi, miembro de la Coalición 490, dijo que “la verdad dentro de esta aplicación se basa en una percepción muy tradicional de las relaciones matrimoniales, lo que hace "que pensar en aceptarla sea muy difícil”. “El problema no radica en las percepciones tradicionales cuando coexisten con percepciones contradictorias, pero el dilema es su inversión en la movilización y la blasfemia contra otras percepciones sociales claras que tienen una visión de la verdad que está en línea con la realidad sin ninguna evasión o hipocresía”.

La aplicación es “otra forma de citas a ciegas, porque se basa en la misma idea, que es buscar una pareja a la que nunca has conocido, nunca has visto y no tienes idea de cómo es”. “El matrimonio hoy ya no se construye sobre estas ideas fáciles que fortalecen la invencibilidad de algunas visiones pasadas del vínculo matrimonial. Hoy debemos mirar las transformaciones urgentes en las relaciones humanas en general”.

La portavoz confirmó que “los países se han volcado ahora en la formación de quienes están a punto de casarse, ya que el mundo ha descubierto las limitaciones de los intentos de crear una esposa a medida ante la creciente necesidad de compatibilidad, comprensión y afecto, y estas las actualizaciones parecen ser ignoradas por la aplicación”, concluyendo que “comercializar la aplicación como un salvador de las relaciones consensuales es dar un salto una vez más, más allá de lo que realmente se propone, que es que las relaciones sexuales fuera del matrimonio existen en todos los círculos”.