El Papa Benedicto IX, el más polémico: marcado por la corrupción y la creación del cónclave en el siglo XI

La historia de la Iglesia católica es un mar profundo y misterioso que resulta desconocido para gran parte de aquellos que no practican la religión. Con el reciente fallecimiento de la muerte del Papa Francisco, han vuelto a entrar en el foco mediático algunos términos católicos como "cónclave", "fumata blanca" y el famoso "habemus papam", que entona el cardenal protodiácono cada vez que se elige a un nuevo sucesor para el papado. Sin embargo, el origen de estos procedimientos, tal y como los conocemos ahora, encuentran su origen muchos siglos atrás, durante el pontificado de uno de los papas más polémicos de la historia.

Si bien algunas figuras imprescindibles del catolicismo practicante son San Pedro, Silvestre I o León Magno. En la contraparte existen otros pontífices que dejaron una huella borrosa en la hemeroteca tanto por las acciones llevadas a cabo como por los excesos cometidos. Tal es el caso que hoy nos concierne, el de Benedicto IX, miembro de la familia más influyente de Roma que ostentó el cargo de máximo mandatario de la Iglesia hasta en tres ocasiones perpetrando todo tipo de crímenes que dejaron en muy mal lugar a la institución. Como consecuencia de ello, para eludir la corrupción del sistema, los cardenales se organizaron para tratar de decidir al sucesor, creando así el cónclave.

Benedicto IX: corrupción, venta del trono y cónclave

A la edad temprana de doce años fue nombrado Papa en el 1032 debido a la compra del cargo por parte de su padre, el conde Alberico III. Desde el principio, su mandato se vio condicionado por temáticas ajenas a la verdad eclesiástica como la degradación del sistema, la prostitución, hechicería y violaciones, entre otros aspectos. Sin embargo, la Iglesia no recibió de buen gusto este trato y fue sucedido y derrotado por Gerardo di Sasso. No contento con esto, Benedicto reunió a sus tropa e invadió el Vaticano dando lugar a la firma de su segundo papado en 1045.

Pero, la lujuria no ceso en esta segunda parte y las locuras del protagonista aumentaron. Además se tiene constancia de que quiso sentar a su lado, en la Silla de San Pedro, a su nueva amante y Gregorio VI no lo quedó más remedio para tratar de solventar la solución que comprar el cargo. No obstante, Benedicto IX volvió una vez más a ocupar su puesto pero finalmente fue expulsado de manera definitiva por tropas alemanas. En consecuencia, se decidió implantar el cónclave para tratar de frenar la corrupción de la venta de cargos papales. Por el contrario, los amaños siguieron sucediendo y, finalmente, en el siglo XIII el papa Gregorio X tomó una decisión, la de formar el proceso que hoy conocemos.

Los Papas más importantes del siglo XX hasta la actualidad

A lo largo de la historia reciente de la Iglesia, los pontífices más importantes que han ostentado el cargo de "vicario de Cristo" han marcado la hoja de ruta que el catolicismo ha seguido a posteriori con el paso de los años. Asimismo, muchos de los papados se han visto afectados por las condiciones socio políticas que regían el mundo: