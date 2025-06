Un Policía revela el verdadero problema con los okupas: “No son tontos”

"En España sale más a cuenta ser okupa que propietario de una vivienda". Esta fue la afirmación de Gonzalo Bernardos, un economista experto en la materia. No está nada de acuerdo con la legislación actual: "Es una vergüenza que los propietarios, en su inmensa mayoría pequeños tenedores, no puedan desahuciar a los morosos y tengan que pagarles los recibos de agua, gas y electricidad". Ante ello pide tomar soluciones, pero explica que deben ser "de trazo fino y no de trazo grueso".

El debate sobre la okupación está en la calle y en la política, donde hay puntos de vista opuesto. Sin embargo, para entenderlo a fondo es importante contar con la opinión de un sector clave para los desalojos de estos okupas, la Policía. Eduardo Riego, que, aunque también es luchador de artes marciales, trabaja como Policía explicó en Wild Project, el canal de YouTube de Jordi Wild, su punto de vista sobre los okupas.

¿Deja de ser mi casa si me entran okupas?

El presentador le introdujo el tema y le lanzó una pregunta:"Hay gente que tiene miedo de que, si se va un fin de semana o una semana de vacaciones, le entren y se queden con la casa. O sea, ¿hasta qué punto es así?¿Cómo funciona el tema de las okupaciones?Si yo tengo mi casa y me entran y no tengo alarma, no me he enterado y vuelvo una semana después ¿he perdido mi casa?". Eduardo Riego respondió de forma clara: "No, no es así. Si es tu casa y constituye tu morada, es decir, tú tienes ahí una intimidad, la persona que entra está cometiendo un delito y se le puede sacar".

Que la vivienda constituya morada es un aspecto clave de cara al desalojo de estos okupas. Siempre que sea la primera o la segunda vivienda la constituye, pero los okupas buscan otras normalmente: "Los okupas normalmente no son tontos y lo que hacen es meterse en casas que o son de bancos o que no constituyen morada". En el caso de no ser morada, se considera usurpación. Los propietarios de estos dos tipos de okupas se pueden beneficiar de la nueva reforma que entró en vigor el pasado mes de abril.

Sin embargo, hay un tercer tipo que no se puede beneficiar: "Hay muchos casos de okupas que simplemente dejan de pagar el alquiler y al final acaba siendo un okupa más, pero es otro tipo de okupa". Estos son los inquiokupas, que además están protegidos en el caso de ser vulnerables. Sin embargo, él tiene claro qué tipo de okupación es más habitual y cuál es el mayor problema: "Los okupas que entran lo hacen en casas que no constituyen morada porque saben que si no la constituyen es un delito leve y entonces no se le puede detener, en principio".

Las empresas de desokupación sustituyen a la Policía

Es habitual escuchar hablar de 'Desokupa' de Daniel Esteve, y otras tantas empresas de desokupación o mediación, algo que preocupa a este agente: "Algo falla cuando tiene que haber empresas privadas haciendo desokupaciones. Porque la administración tiene herramientas suficientes, hay policías suficientes. Al final son delitos de oficio y se tienen que encargar empresas públicas. La Policía pueda hacer lo mismo que hace una empresa privada. Cuando hay empresas privadas que les va bien y hacen el trabajo que la Policía a veces no puede hacer, algo no está bien".

Estas existen debido a que hay en casos en los que la Policía no puede actuar sin orden judicial, que normalmente tarda en llegar debido a los largos procedimientos. Esto hace que muchos propietarios acaben perdiendo la paciencia y recurran a este tipo de empresas. Algunas intentan negociar de manera legal un acuerdo y otras van al límite de la legalidad.